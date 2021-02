Un grand écran LED sur la place centrale de la ville de Sisian dans la région de Syunik en Arménie

Un grand écran LED a été installé sur la place centrale de Sisian dans la région de Syunik en Arménie, écran qui fut acquis par la municipalité de Sisian dans le cadre du projet « Développement du peuple, décentralisation - Bonne gouvernance en Arménie » financé par la Coopération autrichienne au développement.



Grâce à l’écran, il sera possible de familiariser les résidents de la commune ainsi que les touristes visitant la communauté avec les programmes mis en œuvre dans la ville, les travaux en cours, la retransmission en direct des réunions du Conseil des Anciens, informer les passants sur les événements à venir, les discussions publiques, rendant les activités du gouvernement local plus transparentes.

Grâce à l’écran, il sera possible d’organiser des soirées de concerts en plein air, des projections de films pour les jeunes, des touristes visitant la ville de Sisian pendant les mois d’été. Notons que le site mégalithique de Karahunj (ou Zorats Karer) le « Stonehenge arménien » se trouve tout près de Sisian qui est également sur la route pour se rendre en Artsakh.

Krikor Amirzayan