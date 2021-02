L’Arménie perd des places dans un classement mondial de la démocratie

L’Economist Intelligence Unit (EIU), un groupe de réflexion basé à Londres, a revu à la baisse la position de l’Arménie dans son enquête annuelle sur l’état de la démocratie dans le monde.

L’Arménie est passée de la 86e à la 89e place dans le dernier indice de l’EIU, après avoir considérablement progressé dans le classement mondial au cours des deux années précédentes.

L’EIU évalue 167 pays et territoires sur cinq indicateurs, y compris les libertés civiles, le processus électoral et le pluralisme, et les divise en quatre catégories : les démocraties « pleines » et « imparfaites », les « régimes hybrides » et (...)