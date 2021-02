Pachinian salue la levée de l’interdiction de voyager en Russie

Le Premier ministre Nikol Pachinian a de nouveau salué vendredi la décision du gouvernement russe de lever une interdiction d’entrée sur le territoire pour les Arméniens, liée au Coronavirus, affirmant que cela réduirait leurs difficultés économiques.

Moscou avait interdit l’entrée de visiteurs de nombreux pays étrangers au printemps dernier dans le cadre de ses efforts pour contenir la pandémie de Coronavirus. Il a ensuite permis aux citoyens de certains pays, y compris tous les autres membres de l’Union économique eurasienne (UEE) dirigée par la Russie, à l’exception de l’Arménie, de se rendre en Russie.

L’interdiction a directement affecté des dizaines de milliers de travailleurs migrants arméniens qui gagnent leur vie en Russie sur une base saisonnière ou permanente. Beaucoup d’entre eux ont dû retourner en Arménie à la suite des restrictions de confinement imposées dans toute la Russie en mars dernier.

Après des appels répétés du gouvernement arménien, Moscou a autorisé la semaine dernière des citoyens arméniens testés négatifs au COVID-19 à entrer en Russie par voie aérienne du 1er février au 1er mars. Ils doivent utiliser une application de téléphonie mobile spéciale certifiant les résultats négatifs de leurs tests au Coronavirus effectués peu de temps avant leur départ.

Pachinian a « noté avec satisfaction » la levée de l’interdiction lorsqu’il a pris la parole au cours d’une réunion des Premiers ministres de Russie et d’autres États membres de l’UEE qui s’est tenue au Kazakhstan. Il a déclaré que cette décision avait « une assez grande importance sociale et économique » pour l’Arménie.

Le vice-Premier ministre Mher Grigorian a expliqué jeudi que 1 423 citoyens arméniens avaient pris l’avion pour Moscou et d’autres villes russes d’Erevan du 1er au 3 février. Plus de 1260 autres sont rentrés en Arménie depuis la Russie au cours de cette même période de trois jours, a précisé Grigorian à Pachinian lors d’une réunion à Erevan.

Les vols vers la Russie au départ du deuxième aéroport international d’Arménie situé à Gumri ont repris jeudi soir. Gymri et la province environnante de Shirak ont ​​souffert pendant des décennies d’un chômage et d’une pauvreté élevés, obligeant une grande partie de la population de la région à travailler en Russie.

« Je vais [en Russie] pour le travail. J’ai été coincé ici pendant un an à cause de la pandémie », a regretté un habitant local, Onik Poghosian, alors qu’il s’apprêtait à embarquer vendredi sur un vol Gumri-Moscou. « Ma famille restera ici et je reviendrai », a-t-il continué.

Armenuhi Ghasaboghlian était à l’aéroport de Gumri pour voir son fils et sa famille qui avaient émigré en Russie dans les années 1990 mais sont retournés en Arménie après la Révolution de velours de 2018. Elle a dit que la famille avait décidé de quitter à nouveau le pays : « Nos conditions de vie étaient telles que nous avons réalisé que nous ne pouvions pas suffisamment subvenir aux besoins des enfants."