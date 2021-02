Med Foxes gagne la Coupe d’Arménie de basket

La finale de la Coupe d’Arménie de basket (masculin) opposait Vahagn City et Med Foxes dans la salle de sport « Mika » de la capitale arménienne. Le combat entre les deux équipes était tendu et serrée. C’est finalement de justesse avec un seul point d’avance sur le score de 94-93 que Med Foxes s’est imposée sur Vahagn City pour s’emparer de la Coupe d’Arménie. Ainsi l’équipe de Med Foxes qui fut crée en 2020 est devenu en un an vainqueur de la Coupe d’Arménie.

Krikor Amirzayan