Merveilleuse Adelia qui patine pour l’Artsakh

Belle, gracieuse, un sourire angélique « La jeune athlète est constamment comparée à une autre patineuse artistique d’origine arménienne - Evgenia Medvedeva. En plus de la ressemblance extérieure, Adelia ressemble à la double championne du monde (2016-17) avec sa sincérité et son énergie. Il semble que le potentiel d’Adelia soit encore plus élevé que celui de « Zhenya » (diminutif de Evgenia) dans la qualité des rotations et des sauts lutz du bord droit, et la hauteur et la stabilité des sauts nous permettent d’attendre un triple axel et des quadruples de sa part », commente un critique sportif dans la presse russe.

Pour l’Artsakh (regarder plein écran)

Mais son exploit prend alors une autre et touchante dimension lorsqu’elle déclare : « Je veux remonter le moral de l’Arménie après la guerre pour l’Artsakh ». Et c’est pourquoi, elle et son entraîneur ont choisi la musique « Artsakh » symbolisant la lutte du Haut-Karabakh.

« Je suis arménienne du côté de mon père. Récemment, l’Arménie a perdu la guerre au profit de l’Azerbaïdjan. C’est très important pour moi quand je patine de remonter le moral de mon peuple, dont le sang coule dans mes veines, et que l’Artsakh soit restitué à l’Arménie. Malheureusement, je ne suis pas allé moi-même en Artsakh, mais je veux gagner sur la glace en l’honneur de mon pays. De plus, tout récemment ma grand-mère, de sang arménien, est décédée alors que je patinais pour ce programme. Et c’est aussi important pour moi. Je veux que tout le monde voit à quel point ce programme a été mis en scène par Daniel Markovich Gleikhengauz, et à quel point je me donne », a-t-elle déclaré.

Jean Eckian