Erevan « Ararat » poursuit son camp d’entraînement aux EAU.

L’équipe de Vardan Bichakhchyan a joué un match amical avec le club russe « Rodina ».

Le match s’est terminé par la victoire de l’équipe par 4 : 0. Artak Edigaryan a ouvert le score du match, qui a marqué un but avec un tir de loin du point de penalty en première mi-temps. « Ararat » a marqué un but en première période. Le second but a été marqué par Edgar Malakyan.

En seconde période, « Ararat » a marqué deux autres buts. Tout d’abord, après la passe d’Edgar Malakyan, Maxim Zaderakan a inscrit le score de 3 : 0, et quelques minutes plus tard, le nouveau venu ukrainien s’est démarqué avec un match individuel, établissant le score final à 4 : 0.

Il faut ajouter que lors des deux précédents matches amicaux aux Emirats Arabes Unis, « Ararat » avait battu « Atletico Arabia » (1 : 7) et « Liva » (1 : 4)

ARMENPRESS