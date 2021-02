Le nouveau mouvement « Arménie forte avec la Russie pour une nouvelle union » vient de réaliser sa première action publique en direction du siège du gouvernement arménien à Erévan, ce samedi 6 février.

Les membres du mouvement « Arménie forte avec la Russie pour une nouvelle union » ont défilé aujourd’hui devant la place de l’Opéra d’Erévan en direction du bâtiment du gouvernement arménien. Le mouvement demande la démission du Premier ministre Nikol Pachinian.

La marche a été précédée par une conférence présentant la fondation du mouvement au cours de laquelle l’un des membres du comité d’organisation, l’ancien député Hayk Baboukhanyan a présenté l’objectif du mouvement, avec une « Arménie forte avec la Russie, au nom de la nouvelle union ».

« Commençons notre mouvement ensemble aujourd’hui, ouvrons ensemble aujourd’hui la voie qui permettra à notre peuple de voir son avenir, celui de ses enfants et petits-enfants dans notre patrie. Pour leur permettre de retourner en Arménie depuis nos communautés de la diaspora, pour voir un pays sûr, fort et juste et une société qui vit et est éduquée » a déclaré Baboukhanyan.

Krikor Amirzayan