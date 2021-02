20 ans et toutes ses dents, par Ara Toranian

Il est de coutume à cette période de l’année de faire le bilan du dîner du CCAF. La situation sanitaire n’aura toutefois pas permis la tenue de cet événement en janvier 2021. Dommage, car ce mois renvoyait à un double anniversaire : les 20 ans de la loi du 29-01-2001, reconnaissant le génocide des Arméniens en 1915, et ceux du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Et il aurait été, à cette occasion, bien utile de rappeler l’importance de ces acquis. D’autant qu’ils font, l’un comme l’autre, l’objet de remises en cause. Une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) a été, en effet, déposée contre cette loi par Maître Pardo, avocat de l’Azerbaïdjan, à la faveur d’un nouveau procès du négationniste Maxime Gauin à l’encontre de l’auteur de ces lignes (audience le 4 février 2021). Parallèlement, et pour faire bonne mesure, le CCAF a été la cible en janvier d’un certain nombre de tentatives de divisions et de fragilisations, lancées par des individus ou des groupes plus ou moins opaques qui arguent de ses carences supposées, pour essayer de s’affirmer publiquement.

« Carences supposées », car il est toujours possible à toute structure de s’organiser mieux, de disposer de plus de fonds, d’être plus efficace, etc. Ce type de reproches implicites, tenant lieu de programme, est, par définition, sans limites. Il ne faut certes pas en exagérer l’importance. Les velléités de déstabilisation sont la loi du genre en période de doute et de reflux. Les eaux troubles attirent toujours un certain type de nageurs. Hélas !

A toute chose malheur étant bon, ces agissements donnent l’occasion de souligner, une fois n’est pas coutume, l’importance de l’unité et du travail accompli en France sous l’impulsion du CCAF, qui est le référent arménien aussi légitime qu’incontournable des pouvoirs publics. Cette structure que d’aucuns disaient « embourgeoisée » par ses dîners annuels et hypnotisée par les ors de la République a, en effet, organisé, rien qu’à Paris, cinq manifestations durant les six semaines du conflit, dont deux qui ont fait descendre dans la rue environ 20 000 personnes chacune. Des rassemblements massifs ont également eu lieu à son appel à Marseille et à Lyon. Sans compter son lobbying proactif.

Il faudra probablement faire un jour le bilan de son action qui s’est traduite par la mobilisation de toutes les bonnes volontés imaginables, de réseaux, de politiques, d’intellectuels, d’universitaires, de journalistes, le lancement de pétitions ou d’achats d’espaces dans les plus grands supports de presse, d’interventions auprès des conseils régionaux et départementaux, depuis la Corse jusqu’à la région Île-de-France, depuis Paris jusqu’à Marseille, depuis le Sénat jusqu’à l’Assemblée nationale, pour finir par la rencontre avec le président de la République à l’Élysée, le 27 novembre.

Sous son impulsion, menée en concertation avec Madame l’ambassadrice d’Arménie, S.E. Hasmik Tolmadjian, quasiment tout ce que la France compte comme structures institutionnelles et politiques a reconnu la République du Haut-Karabakh. Ces résultats n’ont leur équivalent nulle part ailleurs. On comprend mieux dès lors pourquoi le CCAF représente à la fois une cible pour les intérêts turcs et un objet de convoitise pour les ambitieux. Sans aller jusqu’à prétendre qu’il puisse naître de cette base commune une alliance objective, force est toutefois de constater que la fragilisation de l’existant ferait le jeu des uns et des autres.

On n’en est certes, heureusement, pas là. Au contraire, cette fédération d’associations a non seulement enregistré de nouvelles candidatures durant cette période, mais elle a renforcé ses fondamentaux, dont ceux liés à la gestion du pluralisme. Les tensions entre les courants demandant la démission de Pachinian et ceux favorables à son maintien, par exemple, n’ont provoqué ni clivage ni rupture en ses rangs. Preuve s’il en est de son niveau de maturité politique, forgé par plus de deux décennies d’action militante unitaire. Ce qui finit par donner une idée des enjeux et des priorités. Cela va de soi, mais peut-être encore mieux en le disant, une fois de temps en temps…

D’autant que l’ennemi se fait plus menaçant que jamais. Après avoir lancé l’opération de nettoyage ethnique contre la République du Haut-Karabakh, c’est sur la frontière occidentale de l’Arménie, sur ses territoires historiques ancestraux, que la Turquie a programmé des exercices militaires de grande envergure avec l’Azerbaïdjan du 1er au 12 février 2021. Des manœuvres de même nature que celles qui avaient précédé l’offensive du 27 septembre 2020. Le message est donc clair : les conquêtes en Artsakh ont aiguisé les appétits du panturquisme. L’étau se resserre sur le sud de l’Arménie. La menace est à prendre avec d’autant plus de sérieux qu’elle s’accompagne d’une offensive de charme sur les États-Unis, l’Europe et même la France. Or, l’Histoire nous a appris que le loup n’est jamais aussi dangereux que déguisé en agneau. Surtout quand on ne demande qu’à se laisser berner.