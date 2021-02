Un second tremblement de terre s’est produit à minuit dans la région de Gegharkunik et Tavouch en Arménie

Samedi 6 février à 00h06 heure locale (heure de Greenwich le 5 février à 20h06), le réseau sismologique du Service de protection sismique territoriale du ministère des Situations d’urgence d’Arménie a enregistré 45,32 de latitude nord 40,53 de longitude est à 5 km au nord-est du village de Chorja en Arménie, un second séisme vient de se produire. Le tremblement de terre d’une magnitude de 3,7 était à 10 km de profondeur avec une puissance de 5 degrés dans son épicentre.

Le tremblement de terre a été ressenti dans les régions de Gegharkunik et Tavouch avec une magnitude de 4-5.

En fin de soirée du vendredi 5 février, à 19:36 heure locale (15:36 Greenwich Mean Time), le réseau sismologique d’Arménie avait enregistré avec pour épicentre à 5 km au nord-est du village de Chorja en Arménie (région de Gegharkunik) un séisme de magnitude 4,7 dont l’épicentre était à 10 km de profondeur avec une magnitude de 6-7. Un séisme qui avait été ressenti dans de nombreuses régions d’Arménie et même à Erévan la capitale arménienne.

Krikor Amirzayan