La CEDH a reçu des demandes concernant 241 captifs arméniens et azerbaïdjanais

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré, respectivement le 15 janvier et le 1er février 2021, qu’elle avait reçu les requêtes complètes dans les affaires interétatiques Azerbaïdjan c. Arménie et Arménie c. Azerbaïdjan.

Auparavant, les 27 septembre et 27 octobre 2020, la Cour avait reçu des demandes de mesures provisoires, déposées respectivement par l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le 29 septembre 2020, elle a accordé une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement de la Cour. Estimant que l’évolution de la situation donnait lieu à un risque de violations graves de la Convention, elle a demandé à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de s’abstenir de prendre toute mesure, en particulier une action militaire, qui pourrait entraîner des violations des droits de la population civile de la Convention , y compris mettre leur vie et leur santé en danger, et se conformer à leurs obligations au titre de la Convention, notamment en ce qui concerne l’article 2 (droit à la vie) et l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

Dans une déclaration du 4 novembre 20202, la Cour a précisé que les États étaient tenus de respecter également les droits de la Convention des personnes capturées pendant le conflit et de celles dont les droits pourraient autrement être violés.

En outre, la Cour a reçu de nombreuses demandes en vertu de l’article 39 concernant des captifs présumés, déposées par le Gouvernement arménien ou azerbaïdjanais ou par des proches des captifs.

Les demandes reçues à ce jour concernent 241 personnes, 228 Arméniens et 13 Azerbaïdjanais. La Cour a invité le gouvernement défendeur à fournir des informations sur les personnes concernées.

Simultanément, la Cour a soit suspendu l’examen au titre de l’article 39 lorsque le gouvernement défendeur a fourni des informations adéquates sur leurs captifs, soit appliqué l’article 39 lorsque le gouvernement n’a pas donné suffisamment d’informations ou n’a donné aucune information du tout.

Les requêtes interétatiques susmentionnées contiennent des allégations de violations généralisées de la Convention par les États défendeurs pendant les hostilités commençant le 27 septembre 2020, y compris des attaques aveugles contre des civils ainsi que des biens et infrastructures civils et publics ; exécutions, mauvais traitements et mutilations de combattants et de civils ; la capture et la détention continue de prisonniers de guerre ; et le déplacement forcé de la population civile dans les zones touchées par la guerre.

Le 14 décembre, 44 prisonniers de guerre arméniens et autres prisonniers ont été ramenés chez eux par un avion militaire russe d’Azerbaïdjan et 12 citoyens azerbaïdjanais ont été transportés par avion à Bakou. Quatre autres prisonniers de guerre arméniens ont été rapatriés le 28 décembre avec la médiation de la Russie et du Comité international de la Croix-Rouge. Jusqu’à présent, 59 Arméniens, civils et militaires, ont été rapatriés d’Azerbaïdjan dans le cadre d’échanges entre les deux parties.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu plus tôt d’un échange « tous pour tous » de prisonniers de guerre. Cependant, plus de deux mois après l’arrêt des combats, l’Azerbaïdjan détient toujours des dizaines de prisonniers de guerre arméniens.