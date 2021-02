La Banque mondiale accorde à l’Arménie 7,4 millions de dollars pour améliorer la capacité des hôpitaux

La réponse du système de santé arménien au COVID-19 et aux futures pandémies potentielles, y compris la capacité des hôpitaux pour la gestion des cas et les soins intensifs, bénéficiera d’un financement supplémentaire de 7,4 millions de dollars pour le projet de prévention et de contrôle des maladies , approuvé le 4 février par le Conseil d’administration de la Banque mondiale.

La Banque mondiale a déclaré que le projet soutiendrait le gouvernement arménien dans la réduction des déficits de financement pour la construction et l’équipement du centre médical Martuni dans la région de Gegharkunik, et pour la construction et l’équipement d’un nouveau centre médical dans la région du Vayots Dzor.

Les défis rencontrés dans la fourniture de soins hospitaliers sont aigus, en particulier dans la région du Vayots Dzor, qui n’a pas reçu d’investissements pour moderniser l’infrastructure hospitalière depuis plusieurs décennies. En raison des limites de la capacité hospitalière pendant la pandémie pour la gestion clinique des cas de COVID-19 dans la région du Vayots Dzor, les cas nécessitant des soins intensifs ont été transférés vers les hôpitaux des régions environnantes, entraînant des retards dans l’accès aux services et augmentant le risque de mortalité.

« Le renforcement de l’offre de services de soins de santé de qualité a été au cœur de notre soutien aux réformes de la santé en Arménie », a déclaré Sylvie Bossoutrot, responsable pays de la Banque mondiale pour l’Arménie.

« Je suis particulièrement heureuse que ce projet permette à plus de 137 000 personnes des régions de Gegharkunik et Vayots Dzor d’accéder à des soins médicaux de qualité. Je suis également très fière du nombre de centres médicaux régionaux que nous avons aidé à construire et à équiper : 18 au total, grâce à la collaboration de longue date entre la Banque mondiale et la République d’Arménie.

Ces investissements, qui bénéficient des leçons apprises pendant la pandémie sur la construction de systèmes de santé plus inclusifs, contribueront à renforcer la résilience sanitaire de l’Arménie à l’avenir.

« La pandémie du COVID-19 a illustré l’importance cruciale de l’accès universel à des soins de santé de haute qualité au niveau des hôpitaux et des soins de santé primaires pour répondre aux maladies non transmissibles, détecter la propagation des maladies infectieuses et prévenir la mortalité prématurée », a déclaré Dr Adanna Chukwuma, chef de l’équipe de travail de la Banque mondiale pour le projet.

« Le soutien fourni dans le cadre de ce projet réduira le temps et le coût monétaire de l’accès aux services essentiels, en particulier dans la région mal desservie du Vayots Dzor. »

Le financement supplémentaire de 7,4 millions de dollars est un prêt de la BIRD à taux variable, avec une période de grâce de 14,5 ans et une durée de remboursement totale de 25,5 ans.

Depuis leur adhésion à la Banque mondiale en 1992 et à l’IDA en 1993, les engagements envers l’Arménie se sont élevés à environ 2,4 milliards de dollars.