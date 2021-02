Le musée et centre culturel arménien américain de Californie a officiellement soumis les documents de construction du projet à la ville de Glendale pour vérification du plan suite à l’annonce officielle de l’inauguration historique prévue pour cet été.

La soumission officielle représente le point culminant d’un processus de conception de plusieurs années pour le centre culturel et éducatif dirigé par Alajajian Marcoosi Architects et l’équipe de conception du musée. La soumission des documents de construction lance le processus de vérification du plan avec la ville de Glendale et commence le compte à rebours pour le début de la construction du centre historique.

En janvier 2021, le conseil municipal de Glendale a approuvé la conception raffinée du bâtiment du musée, autorisé la vérification du plan de priorité pour le projet et annulé les frais de permis de la ville et de vérification du plan.

Le musée prévoit la délivrance de permis de construction par la ville de Glendale au printemps 2021.

« Le musée arménien américain a franchi une étape passionnante avec la soumission des documents de construction du projet à la ville de Glendale », a déclaré le président exécutif Berdj Karapetian.

« L’équipe de conception du musée a créé un design emblématique et inspirant pour réaliser la vision du centre historique qui est maintenant un pas de plus vers son inauguration historique », a ajouté le vice-président exécutif Zaven Kazazian.

Le musée arménien américain a réuni une équipe de professionnels expérimentés des musées et de l’industrie pour fournir des conseils et une expertise dans la construction, la conception, la programmation et le développement du centre historique.

L’équipe de conception du musée est dirigée par Alajajian Marcoosi Architects et comprend Robert Goodwin en tant que directeur de la construction, IMEG Corp. en tant qu’ingénieur en structure, Rhyton Engineering en tant qu’ingénieur civil, Glumac en tant qu’ingénieur en mécanique, électricité et plomberie (MEP ), Courtland Studio LLC en tant qu’architecte paysagiste et A. Zahner Company en tant que consultant en revêtement architectural métallique du projet.

Le musée arménien américain deviendra un complexe muséal de 50 820 mètres carrés sur deux niveaux, construit sur un parking semi-souterrain à un niveau. Le premier niveau comprendra le grand hall, l’auditorium, le centre d’apprentissage, la cuisine de démonstration, la boutique de cadeaux et les bureaux administratifs. Le deuxième niveau sera dédié aux galeries des expositions permanentes et temporaires ainsi qu’aux archives des collections.

Les plans de programmation du centre culturel et éducatif comprennent la production et l’organisation d’expositions permanentes et temporaires puissantes, immersives et stimulantes, la conduite de dialogues et de discussions significatifs grâce à des programmes publics engageants, la fourniture de programmes éducatifs pour les adultes, les jeunes, les enfants et les familles, la préservation du patrimoine arménien à travers les collections et les archives du musée, et servant de lieu emblématique pour des expériences, des rassemblements et des célébrations mémorables.

Le musée annoncera ses plans pour la cérémonie d’inauguration au printemps 2021.