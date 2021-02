Le politicien polonais Tomasz Lech Buczek envoie à Biden une brochure sur les crimes de guerre azerbaïdjanais contre les Arméniens

L’avocat et homme politique polonais Tomasz Lech Buczek a écrit une lettre au président américain Joe Biden, l’exhortant à prendre des mesures pour libérer les prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan.

Tomasz Lech Buczek a également joint une publication sur les crimes de guerre azerbaïdjanais contre les Arméniens. Il en avait auparavant envoyé une copie au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

" Cher monsieur le président,

Je vous écris, tout d’abord, en tant que personne ordinaire, citoyen polonais né par hasard le 4 juillet, un jour si spécial pour l’histoire des États-Unis.

Je me bats pour que la vérité prévale. L’Artsakh, qui s’est battu pour l’indépendance, ce petit morceau de terre sacrée arménienne.

Le 3 février, j’ai reçu une lettre très personnelle de Mme Armine de Stepanakert, une mère arménienne.

Pendant la guerre du Haut-Karabakh, elle a perdu son fils et son mari, et le plus jeune fils, 19 ans, a été fait prisonnier par l’Azerbaïdjan. Dans cette lettre, elle a déclaré que cette lettre était un grand espoir pour elle, car en tant que femme simple, elle ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

Puis je me suis souvenu de la lettre. La lettre de Bixby est un bref message réconfortant envoyé par le président Abraham Lincoln en novembre 1864 à Lydia Parker Bixby, une veuve vivant à Boston, Massachusetts, qui aurait perdu cinq fils dans l’armée de l’Union pendant la guerre civile américaine.

Hôtel particulier, Washington, 21 novembre 1864.

Chère Madame, on m’a montré dans les archives du Département de la Guerre une déclaration de l’adjudant général du Massachusetts selon laquelle vous êtes la mère de cinq fils qui sont morts glorieusement sur le champ de bataille.

Je sens combien ma parole doit être faible et infructueuse pour tenter de vous détourner du chagrin d’une perte si accablante. Mais je ne puis m’empêcher de vous offrir la consolation que l’on peut trouver dans les remerciements de la République pour laquelle ils sont morts pour sauver.

Je prie pour que notre Père céleste apaise l’angoisse de votre deuil et ne vous laisse que le souvenir chéri des êtres aimés et perdus, et l’orgueil solennel qui doit être le vôtre pour avoir déposé un sacrifice si coûteux sur l’autel de la liberté.

Bien à vous, très sincèrement et respectueusement, Abraham Lincoln

J’ai répondu à Mme Armine en citant cette lettre et j’ai ajouté une phrase - une seule que je ferais tout pour libérer les prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan.

Au XXIe siècle, le monde ne peut accepter la violation des droits fondamentaux de l’homme. Le monde doit prendre des mesures pour libérer les prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan.

À cette lettre, je joins ma publication factuelle sur les crimes de guerre azerbaïdjanais contre les Arméniens au Karabakh en 2020.