A l’Arménie et à l’Artsakh

Suite aux événements dramatiques qui se sont produits en Artsakh, le compositeur et pianiste Patrick Radelet* a voulu manifester sa sympathie et son soutien au peuple arménien. Il a ainsi composé, après le 9 novembre 2020, un « nocturne » émouvant sur des images de Mari Khachatrian.

« J’ai voulu réaliser quelque chose qui symbolise ma solidarité par une de mes compositions que j’ai dédiée à l’Arménie, pour accompagner un diaporama de photos d’Arménie et d’Artsakh. C’est une jeune Arménienne de Russie, avec laquelle je converse très régulièrement par internet, qui m’a fourni ses propres photos. Elle m’a également aidé à m’imprégner de tous ces lieux, à les comprendre, afin que je puisse réaliser quelque chose de cohérent et qui ait un sens. Je pense que tous les Arméniens pourront comprendre la narration sous-jacente que propose cette succession de photos. »

* Professeur de formation musicale, d’harmonie et de contrepoint, il suit parallèlement une formation de chanteur au Conservatoire de Paris conclu par un premier prix. Baryton titulaire à Radio France, il y chante en soliste sous les directions de Kurt Masur, Marek Janowsky, Charles Dutoit, Mikko Franck, Romano Gandolfi, Eric Ericson, Marcus Creed, Vladislav Tchernouchenko… En-dehors de cet engagement, il chante en soliste dans de nombreux oratorios, ainsi qu’en récital. Il n’abandonne cependant pas ses autres compétences puisqu’il participe à des concerts en tant que pianiste (accompagnement de chanteurs et musique de chambre), et réalise une partition piano/chant d’airs d’opéras de Schubert, recueil édité par Bärenreiter.