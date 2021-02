Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont discuté de la mise en œuvre des déclarations trilatérales

Le Ministre arménien des affaires étrangères Ara Ayvazyan et son homologue russe Sergueï Lavrov ont dans un entretien téléphonique aujourd’hui discuté de la mise en œuvre des déclarations des dirigeants des trois pays signataires des accords du cessez-le-feu en Artsakh, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie. Information publiée sur le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères.

« Les ministres des Affaires étrangères ont discuté des accords du 9 novembre 2020 ainsi que les étapes de la mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie le 11 janvier 2021 » lit-on dans le communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères ont discuté de l’état actuel et des perspectives des relations bilatérales, ainsi que de la coopération dans les affaires internationales.