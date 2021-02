Début de la séance du Conseil intergouvernemental eurasien au Kazakhstan

La séance ordinaire du Conseil intergouvernemental eurasien a débuté à Almaty, au Kazakhstan, rapporte un correspondant d’Armenpress.

Les Premiers ministres des États membres de l’Union économique eurasienne - Russie, Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan et Biélorussie participent à la séance.

Le Kazakhstan assume la présidence de l’UEE depuis le 1er janvier 2021.

La session se déroulera dans un premier temps à un format restreint, puis à un format étendu où les participants discuteront de la question de l’élimination des barrières sur le marché intérieur de l’UEE, de la situation macroéconomique dans les États de l’UEE, etc. Les PM aborderont également un certain nombre de questions relatives au programme d’intégration et à la réglementation tarifaire au sein de l’Union.

ARMENPRESS.