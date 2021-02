Le Premier ministre participe au Forum numérique d’Almaty 2021

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, dans le cadre de sa visite de travail au Kazakhstan aujourd’hui à Almaty, a participé au forum international « Almaty Digital Forum 2021 » sur le thème « Téléchargement numérique : vol vers une nouvelle réalité ».

Parmi les participants au forum figurent les chefs de gouvernement des États membres de l’Union économique eurasienne, le président du conseil d’administration de la Commission économique eurasienne Mikhail Myasnikovich, les représentants du Comité exécutif de la CEI.

Avant la session plénière du forum, une cérémonie solennelle de photographie a eu lieu, puis le Premier ministre d’Arménie, avec les chefs de gouvernements d’autres pays participant au forum, a pris connaissance de la présentation et examiné l’exposition de projets numériques.

Le Premier ministre arménien s’est adressé à la séance plénière du forum. Dans son discours, Nikol Pashinyan, en particulier, a noté :

"Chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

Je veux commencer mon discours par des mots de gratitude au Kazakhstan d’avoir accueilli la prochaine conférence numérique. Le Forum est devenu une plate-forme traditionnelle pour discuter des questions d’actualité de l’économie numérique.

Il est évident que le développement des hautes technologies joue un rôle déterminant dans l’augmentation de la compétitivité, de la sécurité et du niveau de vie de la population de l’Etat. Les pays qui créent et développent des technologies de pointe occupent des positions de premier plan sur la scène internationale. La numérisation, l’innovation et les dernières technologies sont considérées par le gouvernement arménien comme un outil important pour créer un système d’administration publique efficace et représentatif, un environnement commercial favorable et assurer une croissance économique progressive.

Le domaine des hautes technologies et, en particulier, du numérique est le secteur de notre économie qui connaît la croissance la plus rapide. En 2020, le chiffre d’affaires des entreprises informatiques en Arménie s’élevait à plus de 400 millions de dollars. Par rapport à l’année précédente, il a augmenté d’environ 20%. En 2020, le nombre d’employés dans ce domaine a augmenté de 22%. À l’heure actuelle, plus de 1200 sociétés informatiques en exploitation sont enregistrées dans notre pays. Ils bénéficient d’avantages fiscaux substantiels conformément à la politique menée par le gouvernement arménien dans ce domaine.

La pandémie a posé des défis extrêmement difficiles à la société, aux entreprises et au gouvernement. Ils ont dû être résolus en quarantaine ou dans un verrouillage complet. La nécessité de travailler dans un tel environnement a conduit à l’introduction à la fois d’une nouvelle culture de gestion et à l’utilisation généralisée des technologies et solutions numériques. Ce dernier s’est avéré être le plus important et le plus demandé dans des conditions de possibilités limitées de contact physique pratiquement tout au long de la chaîne gouvernementale et de l’activité socio-économique.

En Arménie, nous avons utilisé les technologies numériques, la gestion électronique des documents et les outils de gestion électronique. Je voudrais noter que grâce à l’application de technologies appropriées, les groupes sociaux nécessitant un soutien ont été identifiés avec une grande précision et les transactions sur les mesures de soutien ont été effectuées dans les plus brefs délais.

Nous planifions la mise en œuvre et le développement de la politique gouvernementale en matière de données, les services électroniques, les systèmes de gouvernement électronique, la coordination des processus numériques, la création de normes communes et l’environnement numérique. Le gouvernement encourage l’utilisation des outils électroniques pour faciliter l’utilisation des technologies numériques dans le secteur privé de l’économie.

Le processus actuel de numérisation en Arménie est mené en tenant compte de l’existence d’un agenda numérique commun de l’UEE. Une plateforme d’interaction entre bases de données est en cours de création, qui optimise les processus d’échange de données entre systèmes et la numérisation d’un grand nombre de services publics.

Je voudrais souligner avec satisfaction que les pays de l’Union ont pu utiliser les technologies numériques pour surmonter certains des problèmes qui se sont posés en raison de la pandémie. Nous parlons de la plate-forme numérique « Je voyage sans Covid-19 », qui depuis le 1er février, en fait, a rétabli la libre circulation des citoyens entre l’Arménie, la Russie et la Biélorussie. Dès le début, l’Arménie a soutenu le projet du Fonds d’initiatives numériques de la Banque eurasienne de développement, et nous sommes reconnaissants à nos collègues du Fonds et des gouvernements de Russie et de Biélorussie pour leur travail actif conjoint dans le cadre de ce projet.

Nous devons progresser activement vers la mise en œuvre d’autres projets numériques conjoints, en utilisant les capacités des structures supranationales et des institutions de développement. En plus de la mise en œuvre de projets communs, nous devons travailler à la mise à l’échelle des solutions déjà existantes à succès. Et il y en a beaucoup dans chacun de nos pays.

Notre objectif doit être une numérisation complète et globale des services fournis aux citoyens par l’État. Pour ce faire, nous devons utiliser toute la gamme de services électroniques - téléphones portables, services réseau, technologies cloud, etc. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que les frontières entre les États de l’UEE disparaissent au niveau numérique et que les restrictions existantes soient réduites au minimum. Les opportunités offertes par la numérisation peuvent, et nous le voyons déjà, être utilisées pour accroître l’efficacité de la libre circulation des travailleurs. L’application mobile correspondante peut collecter dans une « fenêtre unique » toutes les informations sur les lieux de travail dans l’ensemble de l’UEE, permettre de remplir et de soumettre tous les documents nécessaires pour obtenir l’emploi sélectionné.

Je suis convaincu que notre travail conjoint et l’échange d’expériences nous permettront d’avancer en toute confiance dans tous les domaines des technologies numériques, d’atteindre le succès et les résultats escomptés.

Merci pour l’attention !"

ARMENPRESS.