Le Premier ministre a rencontré son homologue kirghize à Almaty

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, qui effectue une visite de travail en République du Kazakhstan, a rencontré le Premier ministre du Kirghizistan, Ulukbek Maripov, dans la matinée du 5 février, a déclaré le bureau de presse du Premier ministre arménien.

Nikol Pashinyan a félicité Ulukbek Maripov pour sa nomination au poste de Premier ministre du Kirghizistan et lui a souhaité plein succès dans ses activités. Le Premier ministre arménien a déclaré que l’Arménie et le Kirghizistan se vantaient d’une coopération étroite dans des formats bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des unions d’intégration. Dans ce contexte, il a souligné que notre pays était intéressé par l’approfondissement des relations de coopération.

Le Premier ministre du Kirghizistan a remercié le Premier ministre de la République d’Arménie pour ses aimables remarques, soulignant que son pays attache une grande importance au partenariat plus étroit avec l’Arménie. Selon lui, les deux pays entretiennent traditionnellement des relations chaleureuses et des efforts supplémentaires devraient être faits pour approfondir la coopération, y compris dans les domaines commercial, économique et culturel et humanitaire.

Soulignant le haut niveau actuel de dialogue politique, les parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer encore les relations bilatérales.

Nikol Pashinyan et Ulukbek Maripov ont échangé leurs points de vue sur le développement de la coopération commerciale et économique. Dans ce contexte, ils ont évoqué les opportunités qui peuvent être créées suite à la réouverture des communications de transport dans la région et les perspectives de développement des infrastructures. Des informations et des vues ont été échangées sur les mesures en cours pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les parties sont convenues d’intensifier les contacts mutuels de haut niveau parallèlement à la stabilisation de la situation épidémiologique.

ARMENPRESS.