Le Premier ministre a reçu l’Ambassadeur de Suède en Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suède en Arménie Patrick Svensson.

Le Premier Ministre a félicité l’Ambassadeur d’avoir assumé la mission diplomatique dans notre pays et a exprimé l’espoir qu’à la suite de ses activités, une nouvelle page de développement dans les relations arméno-suédoises s’ouvrirait. Nikol Pashinyan a indiqué que le gouvernement arménien est intéressé par l’intensification de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le Premier ministre a souligné que la priorité du gouvernement est la mise en œuvre cohérente des réformes dans diverses directions, et, à cet égard notre pays met l’accent sur une coopération étroite et sur l’échange d’expériences avec la Suède.

L’Ambassadeur Svensson a souligné que son pays était prêt et déterminé à élargir encore ses relations avec l’Arménie dans divers domaines, et à contribuer à la mise en œuvre effective des réformes démocratiques dans notre pays. Selon l’Ambassadeur la Suède soutient fortement la mise en œuvre du programme de réforme en Arménie dans le cadre du programme de partenariat oriental, notamment dans les domaines de l’amélioration de l’environnement des affaires, de la justice, de la protection des droits de l’homme et d’autres domaines.

Nikol Pashinyan et Patrick Swensson ont souligné la nécessité de développer la coopération économique entre les deux pays. Selon le Premier ministre, le Gouvernement arménien souhaite impliquer les entreprises suédoises dans le domaine économique de notre pays.

Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont évoqué la situation dans la région et le règlement du conflit du Haut-Karabakh.

Le Premier ministre a remercié le Gouvernement suédois pour une position équilibrée sur le conflit du Haut-Karabakh et a noté que la solution des problèmes humanitaires, en particulier le retour des prisonniers, est une priorité à l’ordre du jour de l’Arménie. Nikol Pashinyan a noté que la partie arménienne est prête pour le processus de négociation sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE. Dans le même temps, le Premier ministre a souligné la nécessité d’un contrôle international sur la protection du patrimoine culturel arménien au Haut-Karabakh par le biais de divers mécanismes.

Selon l’Ambassadeur Swenson, la Suède exprime son soutien aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour intensifier le processus de paix et parvenir à un règlement global.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté d’autres questions d’intérêt mutuel.

ARMENPRESS