Nikol Pachinian : l’Arménie est prête à coopérer étroitement avec les partenaires d’intégration

L’Arménie participe traditionnellement activement et soutient le processus de création et de mise en œuvre de l’agenda numérique de l’Union économique euroasienne a déclaré le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan dans son discours lors de la séance du Conseil intergouvernemental de l’UEE.

Le Premier ministre dans son discours lors de la réunion dans un format élargi, en particulier, a noté :

" Chers membres du Conseil intergouvernemental eurasien,

Chers participants à la réunion,

Permettez-moi de commencer mon discours par des paroles de gratitude au Premier ministre de la République du Kazakhstan Askar Uzakpaev pour l’invitation et pour avoir accueilli la séance d’aujourd’hui.

Profitant de cette occasion, je voudrais à nouveau féliciter Askar Uzakpayevich pour sa reconduction au poste de Premier Ministre. Je suis convaincu que vos activités contribueront à renforcer encore les relations entre nos pays, ainsi qu’à développer et mettre en œuvre les décisions convenues d’un commun accord dans un format multilatéral, y compris le développement du potentiel de l’UEE.

Je voudrais également féliciter Ulukbek Asamidinovich Maripov pour sa nomination au poste de Premier ministre de la République kirghize et lui souhaiter plein succès dans ses activités futures.

J’adresse mes salutations les plus sincères aux représentants de la République d’Ouzbékistan, de la République de Moldova et de la République de Cuba qui participent en qualité d’observateurs. Votre présence vient démontrer une fois de plus l’importance internationale croissante de notre organisation. C’est une autre bonne raison pour réaffirmer notre volonté de coopérer avec les États observateurs dans le cadre de programmes conjoints et de projets d’intérêt mutuel.

Chers collègues,

Parmi les principaux résultats de la période précédente, je voudrais souligner l’approbation finale de la stratégie de développement de l’Union d’ici 2025. Nous espérons que cette année sera fructueuse en termes de poursuite de la mise en œuvre des vecteurs d’intégration reflétés dans le document. À cet égard, je voudrais souligner les mesures visant à élargir la coopération dans le domaine des hautes technologies et des technologies numériques en particulier.

L’Arménie participe traditionnellement activement et soutient le processus de création et de mise en œuvre de l’agenda numérique de l’Union économique euroasienne. Nous nous félicitons de la tenue de la Conférence numérique dans le cadre de la session d’aujourd’hui, à laquelle j’ai volontiers participé. Je suis convaincu que la conférence d’aujourd’hui apportera une contribution significative à la détermination des boîtes à outils efficaces pour notre coopération de haute technologie dans nos pays.

Dans le cadre de ce sujet, je voudrais noter avec satisfaction le lancement réussi du programme pilote de l’application mobile « Voyager sans COVID-19 ». Ce projet, lancé le 1er février, nous a permis de trouver des solutions mutuellement acceptables au problème du transport direct entre l’Arménie, la Biélorussie et la Russie, qui est d’une grande importance sociale et économique pour notre pays. Evidemment, ce projet est également important en termes de réduction du risque de propagation du coronavirus et occupe une place importante parmi les mesures prises pour lutter contre la pandémie.

Chers collègues, en ce qui concerne l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui, je voudrais parler des sujets suivants. Il ne fait aucun doute que l’amélioration des mécanismes d’application des mesures spéciales de protection, antidumping et compensatoires dans l’UEE peut être effectivement lancée pour protéger les producteurs nationaux de l’impact négatif des importations croissantes en provenance de pays tiers ou concurrence déloyale. Ici, tant une approche unifiée que le résultat final sont importants, comme en témoigne la compétitivité des biens des États de l’Union par rapport aux biens des pays tiers.

La partie arménienne est prête à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires d’intégration pour trouver des moyens de développer une approche commune de l’application de ces mesures.

Dans le contexte des mécanismes visant à protéger le marché intérieur de l’Union, il est nécessaire d’envisager envisager la possibilité de développer et de mettre en œuvre un mécanisme de mesures de réponse sur le territoire de l’UEE internationaux existants.

Nous soutenons pleinement les évaluations et les conclusions présentées dans le rapport" Sur la situation macroéconomique dans les États membres de l’UEE - propositions pour un développement économique durable. Je suis sûr qu’ils sont utiles du point de vue de l’analyse de la situation financière et économique de nos pays et de la prédiction des directions de son mouvement.

Enfin, je voudrais vous remercier pour l’approche constructive adoptée par les pays de l’UEE à l’initiative de l’Arménie de revoir la liste des pays utilisant le système commun de privilèges tarifaires. Je voudrais noter avec satisfaction que la question de l’octroi de privilèges tarifaires pour les biens et services des pays en développement, qui sont moins développés, a déjà été inscrite à l’ordre du jour de notre organisation et sera résolue dans un proche avenir sur la base des normes que nous ont adopté.

Merci de votre attention."

Les Premiers ministres des États membres de l’UEE ont débattu de plusieurs points de l’ordre du jour. En particulier, ils ont présenté des moyens d’améliorer les mécanismes de protection des marchés intérieurs de l’Union et un mécanisme d’application de mesures de rétorsion sur le territoire douanier de l’UEE. Il est prévu d’approuver la procédure de coordination du processus de sélection et d’analyse dans le secteur de l’élevage dans les États membres. Un certain nombre de documents ont été signés sur les résultats de la réunion.

Les chefs de gouvernement ont reçu un rapport sur la situation macroéconomique et des propositions pour assurer un développement économique durable dans les États membres de l’UEE. Selon le Premier ministre kazakh Askar Mamin, différentes orientations seront essentielles au cours de leur présidence, sur la base de l’expérience de l’UEE.

« L’accès au marché commun de l’UEE devient très nécessaire. Des efforts peuvent être faits pour rationaliser la circulation fluide des marchandises. Je voudrais à nouveau mettre l’accent sur l’agenda de la numérisation. "Il est nécessaire de promouvoir les initiatives numériques, révélant le potentiel existant » a déclaré le Premier ministre du Kazakhstan.

Pratiquant la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales de l’Union, Askar Mamin a noté qu’il est nécessaire d’agir activement dans ce sens.

Le 1er janvier 2021, le Kazakhstan a assumé la présidence de l’Union économique eurasienne. L’Union économique eurasienne est une organisation internationale d’intégration économique régionale dotée de la personnalité juridique internationale, établie par le Traité sur l’Union économique eurasienne, signé en 2014. Né le 29 mai à Astana en 2013. Le 3 septembre 2010, le président de la République d’Arménie Serge Sarkissian a annoncé la décision d’Arménie d’adhérer à l’Union douanière, de prendre les mesures pratiques nécessaires à cet effet, puis de participer à la formation de l’Union économique eurasienne.

ARMENPRESS.