L’Arménie a réalisé le plus important de son flux commercial en 2020 avec la Russie, la Chine et la Suisse

En 2020, l’Arménie a réalisé ses plus importantes transactions et flux commerciaux avec la Russie, la Chine et la Suisse selon le Centre des statistiques nationales d’Arménie.

Le montant de ces transactions commerciales avec l’étranger en 2020 s’est élevé à plus de 7 milliards de dollars -7,103 milliards exactement- sois toutefois une baisse de 13,2% par rapport à 2019.

C’est avec la Russie, premier partenaire économique que l’Arménie a réalisé davantage de transactions commerciales avec 2,155 milliards de dollars, en baisse toutefois de 3,5% par rapport à 2019. Puis viennent la Chine avec 964 millions de dollars, en augmentation de 2% par rapport à 2019 et la Suisse avec 485 millions de dollars en baisse de 5,1% par rapport à 2019.

Le flux commercial de l’Arménie avec les pays de la CEI fut de 2,430 milliards de dollars et de2,253 milliards avec l’Union économique eurasienne. Au sein de ces dernier pays de l’UEE, c’est avec le Kazakhstan -en hausse de 96% par rapport à 2019- et la Biélorussie -en hausse de 17,4%- que les hausses furent les plus importantes avec toutefois une diminution de 63,2% avec la Kirghizie.

Quant à l’Union européenne, les flux commerciaux de l’Arménie furent en 2020 de 1,276 milliards de dollars en baisse de 22,9% sur 2019.

Le chiffre d’affaires du commerce extérieur de l’Arménie avec les pays de l’UE en 2020 s’est élevé à 1 milliard 276 millions 485,9 milliers de dollars, en baisse de 22,9% par rapport à 2019. Dans les pays de l’Union européenne, c’est avec l’Allemagne avec 291 millions de dollars que l’Arménie a commercé davantage. Viennent ensuite l’Italie (232 millions). Avec les Etats-Unis, les transactions commerciales ne furent que de 152 millions de dollars, en baisse forte de 54,5% par rapport à 2019.

En 2020 l’Arménie a réalisé 115 millions de dollars de transactions commerciales avec les Emirats Arabes Unis, en augmentation de 6,8% par rapport à 2019. Avec l’Iran voisin, le volume des transactions commerciales de l’Arménie fut de 400 millions de dollars l’an dernier, en baisse de 2,2% par rapport à 2019. Le volume des échanges avec la Géorgie étant de 129 millions de dollars, en baisse de 12,9% en un an.

Krikor Amirzayan