Meurs et Deviens

Vient de paraître, aux éditions Kirk Publishing, Meurs et Deviens, histoire romancée durant le génocide des Arméniens, relatée par Maurice Dolmadjian.

La citation Meurs et Deviens est tirée d’un poème de J.W Goethe : « Et tant que tu n’auras pas compris ce « meurs et deviens », tu ne seras qu’un hôte obscur sur la terre ténébreuse. »

Kirk Publishing : tel : 01 45 17 23 22 - Mobile 07 77 81 56 78- e-mail [email protected]