L’Inbstitut International des Musiques du Monde propose une master-class de kanoun à Aubagne du 12 au 16 juillet 2021. Elle sera animée par Meri Vardanyan.

Pour information ou inscription : https://iimm.fr/meri-vardanyan/

Meri Vardanyan est une joueuse de kanon née en Arménie en 1980.

Elle débute le Kanon à l’âge de sept ans. Diplômée du conservatoire supérieur d’Erevan en Kanon et en direction, elle fait partie des meilleures joueuses arméniennes de sa génération.

Soliste dans l’Ensemble traditionnelle d’Etat, l’ensemble Ochagan (Musique médiévale arménienne) et The Gurdjieff folk instruments ensemble, elle participe à de nombreux concerts et festivals à travers le monde (Estonie, Portugal, France, Allemagne, Pays-Bas, Liban, Belgique, Russie, Géorgie… ).

En 2009 elle s’installe à Lyon (France) où elle poursuit ses études en musicologie et obtient un Master 2 à l’université Lumière Lyon 2 tout en continuant à exercer sa carrière professionnelle. Elle collabore depuis avec Khaled Arman, Vittorio Ghielmi, l’ensemble Goussan, The Gurdjieff ensemble avec qui elle enregistre deux albums au sein du label ECM, Maria Farantouri autour d’un projet « Beyond The Borders » ECM 2019.

Ⓒ Hayand