Le secteur de la haute technologie en Arménie a enregistré une croissance impressionnante en 2020

Le 3 février, Hakob Arsharkyan, le Ministre de l’Industrie des Hautes Technologies de la République d’Arménie a reçu l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Suède Patrick Svensson, Ambassadeur Adjoint, chargé de la Coopération au Développement Isabella Eriksson.

Le ministre Hakob Arshakyan a salué l’ambassadeur Svensson et a souhaité plein succès au nouvel ambassadeur au cours de sa mission. Hakob Arshakyan a souligné que la partie arménienne appréciait grandement l’aide humanitaire du Royaume de Suède à l’Arménie après la guerre.

Le ministre a évoqué en particulier l’accord sur le développement de la coopération entre la Suède et l’Arménie signé en novembre 2019 avec la participation du ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan et du directeur général de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) Karin Jamtin.

« La signature de l’accord ouvre sans aucun doute une nouvelle page dans les relations arméno-suédoises. Dans ce cadre, il est nécessaire de développer la coopération arméno-suédoise dans de nombreux domaines » a déclaré H. Arshakyan.

Parlant des principaux domaines d’activité du ministère de l’Industrie High-Tech, le Ministre a noté que même en 2020 difficile pour l’économie, la sphère high-tech de l’Arménie a enregistré une croissance impressionnante, ce qui montre que la sphère high-tech dans notre pays a non seulement un grand potentiel de croissance, mais aussi des résultats tangibles. La présence de succursales d’entreprises mondiales de haute technologie opérant en Arménie, par exemple Ericsson et d’autres entreprises dans notre pays en parle.

Le ministre a suggéré que l’ambassadeur attire l’attention des entreprises suédoises sur l’idée d’ouvrir des succursales en Arménie, ainsi que sur la possibilité de créer un centre de technologie créative Tumo à Stockholm et sur la localisation d’autres programmes d’enseignement technologique réussis dans ce pays.

L’ambassadeur Swenson, qui a été nommé en septembre, a salué la croissance du secteur de haute technologie, notant qu’il parle d’un environnement et de conditions favorables en Arménie. L’ambassadeur a souligné qu’ils seraient heureux de partager leur expérience, non seulement en termes de création d’un environnement propice au développement des entreprises, mais aussi en termes d’éducation, de science et d’assurer leur lien avec les entreprises.

Hakob Arshakyan a déclaré à l’ambassadeur que la partie arménienne est particulièrement intéressée par les programmes éducatifs et scientifiques, la coopération dans ce domaine dans divers domaines, au niveau des universités en développement, des instituts scientifiques et des politiques. L’ambassadeur, à son tour, a répondu qu’il existe des bourses pour les étudiants arméniens dans les universités technologiques suédoises et qu’à l’avenir, nous pouvons travailler à les augmenter. L’ambassadeur a également exprimé son intérêt pour l’agenda numérique de l’Arménie. La stratégie quinquennale de numérisation de l’Arménie a déjà été élaborée, soumise au gouvernement pour approbation et en est aux dernières étapes de discussion. Les orientations et opportunités de coopération entre les incubateurs, les startups et la coopération ont été discutées.