La joueuse de tennis russo-arménienne Karen Khachanov a atteint les quarts de finale du Great Ocean Road Open.

Au troisième tour du tournoi simple masculin qui se déroule à Melbourne, l’adversaire de Khachanov était le représentant de la République d’Afrique du Sud, Ken Anderson. Dans le match qui a duré 1 heure et 20 minutes, Khachanov a gagné 6 : 3, 7 : 6 (7 : 5) après deux sets. C’est ainsi que Khachanov se prépare pour l’Open d’Australie.

Le championnat de tennis Open d’Australie 2021 se tiendra du 8 au 21 février. Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, l’Open d’Australie, se tiendra traditionnellement à Melbourne. Cependant, le tour de qualification du tournoi aura lieu à Doha.

Le premier championnat a eu lieu en 1905. Le tournoi est le premier des quatre événements de l’année du Grand Chelem en termes de chronologie. Les trois autres sont les championnats de France, de Wimbledon et des USA. Le tournoi se déroule sur les terrains difficiles de Melbourne Park depuis 1988. Le championnat australien a généralement une fréquentation très élevée ; c’était le premier tournoi du Grand Chelem à fermer ses deux courts, le Rod Laver Arena et le Hisense Arena. La championne actuelle de l’Open d’Australie est Novak Djokovic, et en simple féminin, Sofia Kenin.