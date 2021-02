Saint Grégoire de Narek honoré par le pape

Par un nouveau décret, le pape François a inscrit le Memorial de St. Grégoire de Narek (Grikor Naregatsi) dans le calendrier romaine à la date du 27 février. Il trouvera ainsi sa place dans les calendriers des Eglises catholiques à travers le monde, les textes liturgiques et les missels seront réactualisés à cet effet, a fait savoir l’ambassade d’Arménie au saint Siège. Le 23 février 2015, le pape avait décerné le titre de Docteur de l’Eglise oecuménique à l’ecclésiastique médiéval arménian, qui était aussi poète, théologien et philosophe, autant de titres qui avaient valu à Grégoire de Narek la canonisation de l’Eglise apostiloque arménienne. Par ce geste, le pape François confirmait la décision de la Congrégation pour les Causes des Saints, à l’initiative de laquelle Gregoire de Narek s’est vu accorder cette plus haute dictinction de l’Eglise de Rome, avec laquelle ce père de l’Eglise arménienne avait engage en son temps un riche dialogue.