Le ministère arménien de la santé approuve le vaccin russe Sputnik V

Les forces russes déployées en Arménie ont été les premières à se voir administrer des doses du vaccin anti-Covid Sputnik V, qui fait la fierté du Kremlin. Et le reste de la population d’Arménie pourrait suivre, et se fier à ce vaccin dont la Russie se flatte d’avoir été le premier pays à le produire, dès l’automne 2020, et qui a jusqu’à aujourd’hui suscité la plus grande méfiance dans les milieux scientifiques internationaux et chez les Occidentaux, qui lui reprochent de ne pas avoir satisfait à toutes les étapes des tests cliniques. Mais la méfiance commence à se dissiper, alors que, derrière la chancelière allemande Angela Merkel, d’autres leadetrs européens misent désormais aussi sur le vaccin russe, moins exigeant en termes de congélation et donc plus maniable, qui attend son homologation par l’organisme européen ad hoc. Le ministère arménien de la santé n’a donc eu aucun scrupule à approuver le recours au Sputnik V pour une campagne de vaccination qui n’en est qu’à ses débuts, alors que la pandémie semble marquer le pas dans le pays. Partenaire principal de l’Arménie dans bien des domaines, la Russie ne pouvait que l’inclure parmi la cinquantaine de pays qui ont déjà manifesté leur intérêt pour son vaccin et se sont engagés, pour certains, à le produire. Le ministère arménien a précisé à cette occasion que ses annonces précédentes concernant l’acquisition du vaccin AstraZeneca prévue pour 3% de la population étaient toujours d’actualité. Il y a plusieurs semaines, le ministère avait fait part de son intention de vacciner au moins 10% de la population de l’Arménie. La décision d’acquérir le vaccin britannique AstraZeneca s’appuyait tant sur des critères d’efficacité que de coûts. Le ministère arménien de la santé a aussi indiqué que les vaccinations contre le COVID-19 seraient effectuées en plusieurs étapes. Dans une première étape, seront vaccinés les residents de maisons de retraite et leurs employés, les personnels soignants, les travailleurs sociaux, et les personnes âgées de 65 ans et plus, les patients atteints de pathologies chroniques âgées de 16 à 64 ans.

La phase suivante de vaccinations inclura les universitaires, les enseignants, les fonctionnaires du ministère des situations d’urgence, les effectifs des armées, les employés de l’appareil judiciaire, des transports publics et des services.