COVID-19 : l’Arménie devrait lancer la vaccination en mars

L’Arménie s’attend à disposer d’un « certain lot » de vaccins COVID-19 à partir de mars pour lancer le processus de vaccination volontaire par étapes, a déclaré la ministre de la Santé Anahit Avanesyan aux journalistes.

« Bientôt, nous aurons des délais précis pour les fournitures », a-t-elle dit, ajoutant que les négociations ont été finalisées et qu’ils attendent maintenant de connaître la date d’arrivée du vaccin.

Les personnes à risque seront prioritaires, a-t-elle déclaré.

Anahit Avanesyan a déclaré qu’ils cherchaient à avoir les meilleurs vaccins et en même temps à garantir des vaccins abordables et de haute qualité pour la population. Elle a déclaré que l’Arménie utilisera certainement également le vaccin russe Spoutnik V, mais elle a refusé de préciser si le premier lot de vaccins sera ou non du Spoutnik V.

Auparavant, le ministère de la Santé avait révélé qu’il allait acheter le vaccin AstraZeneca via COVAX Facility pour 3% de la population.

ARMENPRESS.