La dette, préoccupante, mais gérable, selon le ministre arménien des finances

Le ministre arménien des finances Atom Janjughazian a reconnu jeudi 4 février que la dette publique de l’Arménie était une source de préoccupation pour le gouvernement, qui peut toutefois la ramener à « un niveau plus gérable », a-t-il nuancé. La dette s’est élevée de 647 millions de dollars à près de 8 milliards de dollars en 2020 sur fond d’une récession causée en tout premier lieu par la pandémie de coronavirus. Selon les projections du gouvernement, elle pourrait passer la barre des 9 milliards de $ à a fin de cette année. “Il serait surprenant que l’instance en charge de la gestion de la dette publique ne soit pas préoccupée [par la hausse de la dette]”, a déclara A. Janjughazian en s’adressant aux journalistes à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. A l’en croire, la dette équivaudra à environ 70 % du PIB si l’économie arménienne affichait en 2021 une croissance de 3,2%, telle que prévue par le gouvernement. Une croissance économique plus lente, telle qu’elle a été anticipée par la Banque centrale du pays et le Fonds monétaire international (FMI), se traduirait par un pourcentage plus important de la dette par rapport au PIB. “Généralement, pour les pays en voie de développement, un ratio de la dette et du PIB excedant les 70 % est considéré comme un facteur de risque élevé ou au mieux moyen quand on ne sait pas clairement … comment les autorités prévoient de le rabaisser à un niveau plus gérable”, a ajoué A. Janjughazian en précisant : “Nous devons déployer tous nos efforts pour revenir à ce niveau. Nous devons chercher les moyens non de réduire la dette en termes absolus mais de parvenir à une croissance plus marquée du PIB, ce qui figure dans nos programmes”. Tao Zhang, le vice-directeur du FMI, avait indiqué en décembre 2020 que les autorités d’Erevan “restaient attachées à leur engagement à prendre des mesures en vue de pouvoir soutenir la dette”. La dette publique arménienne devrait tomber à quelque 60 % du PIB “à moyen terme” à la faveur de ces mesures, avait-il déclaré dans un communiqué. La dette avait encore augmenté la semaine dernière après que l’Arménie eut débloqué son quatrième Eurobond d’un montant de 750 millions de dollars. A.Janjughazian a confirmé que cette somme serait utilisée pour l’essentiel pour couvrir le déficit budgétaire du gouvernement pour l’année 2021, estimé à 341 milliards de drams (658 millions de $), ou au moins 5,3% du PIB. S’exprimant jeudi lors de la réunion du conseil des ministres, le premier ministre arménien Nikol Pachinian avait mis l’accent sur le fait que ces actions sur la base du dollar depuis 10 ans avaient été vendues à un taux qui n’avait jamais été aussi bas, de l’ordre de 3,9 %, en raison de l’intérêt marqué des investisseurs étrangers. “C’est là un signal certainement très important pour notre économie. Une garantie de stabilité macroéconomique a ainsi été créée”, a déclaré N. Pachinian.