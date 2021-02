La police a découvert un casino illégal

Le Département de lutte contre la corruption et les crimes économiques du Département général de la police criminelle a reçu des informations selon lesquelles il y avait un casino illégal dans l’une des maisons privées louées dans le quartier « Hollywood » d’Erevan, où des jeux de « poker » sont organisés.

Le 3 février, les agents des départements de lutte contre la corruption et la criminalité économique ont lancé une enquête approfondie.

« Il s’est avéré que les personnes qui louaient effectivement la maison, sans enregistrement officiel et sans permis spécial organisaient des jeux de hasard de type« poker », vendant des jetons équivalant à 1000, 5000 et 25000 drams aux participants. De plus, 5% des gains de chaque participant ont été facturés aux organisateurs. En raison des illégalités, l’État a subi une perte de 5,5 milliards de drams au niveau des taxes d’État. Lors de l’inspection divers objets de casino ont été trouvés. Une grande somme d’argent destinée à la circulation dans la salle de jeux", indique un communiqué.