Francesco : Un nouveau film documente la visite du Pape en Arménie en 2016

Francesco - un documentaire qui donne un accès sans précédent au pape François et aux personnes qui le connaissent - sera présenté en première le 28 mars, a annoncé la chaîne Discovery.

Produit et réalisé par le cinéaste oscarné Evgeny Afineevsky, Francesco offre un regard intime sur le pape François et sur la façon dont il aborde les questions difficiles et complexes, y compris le changement climatique, l’intolérance religieuse, les droits LGBT, les abus sexuels dans l’Église catholique, etc.

En plus de présenter le pape François, Francesco comprend également des entretiens avec des personnes qui connaissent et ont interagi avec Sa Sainteté.

Le film partage également les efforts du pape François pour éduquer le monde sur le génocide arménien et documente son pèlerinage en Arménie en 2016, informe le producteur de films nominé aux Emmy, Eric Esrailian.

Né Jorge Mario Bergoglio le 13 décembre 1936 à Buenos Aires, Argentine, le pape François est devenu le chef de l’Église catholique en 2013 à la suite de la démission du pape Benoît XVI. Il est le premier pape né hors d’Europe depuis le VIIIe siècle, ainsi que le premier pape jésuite.

Le film nous montre le monde tel qu’il est aujourd’hui et un chemin pour comprendre un avenir meilleur pour demain, à travers le travail remarquable du pape François. C’est une recherche d’espoir, d’humanité, de compassion, d’unité et de rédemption dans les ténèbres de notre temps.