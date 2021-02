Programme d’intervention économique et plan d’action approuvés par le gouvernement

Une réunion régulière du Cabinet s’est tenue aujourd’hui, présidée par le Premier ministre Nikol Pachinian.

L’exécutif a approuvé le programme de réponse économique et le plan d’action, dont la nécessité repose sur les points 9 (vaincre le coronavirus et élimination de ses conséquences) et 10 (restauration de l’environnement de l’activité économique) de la feuille de route publiée par le Premier ministre d’Arménie le 18 novembre 2020. Selon le Vice-Premier ministre Tigran Avinyan, le programme fixe les priorités, les objectifs et la portée des mesures anti-crise du gouvernement jusqu’à la fin du premier semestre 2021. Le Vice-Premier ministre a noté que le programme met l’accent sur trois trois grandes priorités : la restauration de l’activité économique, la mise en place d’un environnement fiable pour les entreprises et les consommateurs et la formation d’un programme de politique économique à moyen terme. « Le programme prévoit 12 actions ciblées et 14 programmes de soutien. Les actions ciblées sont basées, par exemple, sur la création des conditions pour la culture et la transformation de nouvelles cultures à haute valeur ajoutée, ainsi que sur l’activation d’un certain nombre de programmes de construction, par exemple, « 33e district d’Erevan », « Kond », « le vieil Erevan », etc. Des travaux sont également prévus pour améliorer la gestion des biens de l’État, en particulier pour accélérer l’aliénation de certains objets de la propriété de l’État », a déclaré le Vice-Premier ministre, ajoutant que l’objectif global du programme sera d’augmenter les prévisions budgétaires de PIB de 1 point de pourcentage.

Le gouvernement a modifié la décision correspondante du 8 avril 2010, qui fixe de nouvelles normes étatiques dans le domaine de l’enseignement général. Les modifications proposées visent à résoudre les problèmes existants et à créer une base appropriée pour créer un contenu plus flexible. En particulier, la norme nationale pour l’enseignement général déterminera les capacités (compétences) attendues d’un diplômé du principal programme d’enseignement secondaire général. Il est également proposé de réviser les exigences de qualité des diplômés et de les construire sur la base des capacités.

L’exécutif a approuvé les projets de loi « sur les droits des personnes handicapées », « sur l’évaluation de la fonctionnalité de la personnalité », « sur les amendements au Code de la République d’Arménie sur les infractions administratives », « sur les amendements au code de procédure administrative de la République d’Arménie ».

En particulier, le projet de loi prévoit une transition d’un modèle de détermination du handicap à un modèle d’évaluation de la fonctionnalité, qui permettra une évaluation complète des besoins d’une personne, de considérer le handicap en fonction du degré de fonctionnalité limitée d’une personne et de l’influence de facteurs environnementaux sur ses activités.

Le gouvernement a approuvé la procédure de réadaptation psychologique des personnes ayant pris part aux hostilités déclenchées par la République d’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020. Cela vient du 7e point de la feuille de route publiée par le Premier ministre arménien le 18 novembre 2020. Le programme devrait être mis en œuvre non seulement en Arménie, mais aussi en Artsakh. Plusieurs groupes cibles sont prévus, notamment les parents et les membres de la famille de personnes disparues ou de prisonniers de guerre, les captifs, les membres de leur famille, etc.

À la séance d’aujourd’hui du Cabinet, le gouvernement a approuvé un programme d’assistance aux personnes qui étaient enregistrées ou qui, sans permis de séjour, vivaient effectivement dans les maisons des colonies Shurnukh et Vorotan de la région de Syunik en Arménie, sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

Le gouvernement a pris une décision « sur l’application des versions papier des déclarations douanières de fret pour le fret express ». Conformément à celui-ci, il est envisagé d’utiliser des formulaires simplifiés de la version papier de la déclaration en douane pour pour le fret express de marchandises et de passagers avant la mise en œuvre du programme correspondant du système automatisé de déclaration en douane.