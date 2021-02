Le représentant Sherman exige des réponses de l’ambassadeur américain à Bakou pour ses déclarations de félicitations sur l’agression azerbaïdjanaise

Brad Sherman (Démocrate-CA), membre principal du Comité des affaires étrangères de la Chambre, a demandé des réponses à l’ambassadeur des États-Unis en Azerbaïdjan Lee Litzenberger à la suite d’informations selon lesquelles l’envoyé américain avait félicité le régime Aliyev pour avoir « restauré son intégrité territoriale » et promis des fonds américains pour reconstruire sur les terres occupées de l’Artsakh, a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

Les préoccupations du représentant Sherman faisaient suite à des articles de presse de la presse azerbaïdjanaise décrivant la rencontre de l’ambassadeur Litzenberger le 27 janvier avec le ministre azerbaïdjanais de l’Économie Mikayil Jabbarov.

Dans une lettre fortement formulée à l’ambassadeur Litzenberger, le représentant Sherman a demandé à l’envoyé américain d’expliquer :

Le représentant Sherman a noté que les propos rapportés qui n’ont pas été réfutés par l’ambassade des États-Unis à Bakou, vont à l’encontre des déclarations du secrétaire d’État Antony Blinken faites lors de son processus de confirmation. En réponse aux demandes des sénateurs Robert Menendez (D-NJ) et Ed Markey (D-MA), le secrétaire Blinken a noté : « À la lumière du récent déclenchement des hostilités dans le Haut-Karabakh, l’administration Biden-Harris réexaminera notre aide à la sécurité en Azerbaïdjan. Si les circonstances le justifient, l’administration Biden-Harris sera prête à suspendre les dérogations aux exigences en vertu de l’article 907 de la Freedom Support Act. Si cela est confirmé, je suis impatient de travailler avec le Congrès et le secrétaire à la Défense pour déterminer le niveau d’assistance approprié pour répondre aux besoins de sécurité de l’Arménie et de la région.

Commentant à Asbarez News la semaine dernière concernant les remarques rapportées par Litzenberger, le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian, a déclaré : « Nous sommes troublés par les informations non confirmées selon lesquelles notre ambassadeur à Bakou célèbre l’agression azerbaïdjanaise et - pire encore - l’enrôlement des Américains dans l’exploitation commerciale des terres indigènes arméniennes. À la lumière des comptes rendus publiés caractérisant ses commentaires à cet égard, l’Ambassadeur Litzenberger devrait remettre les pendules à l’heure - en expliquant s’il pousse effectivement les États-Unis à investir dans les régions de l’Artsakh saisies par l’Azerbaïdjan », a ajouté Aram Hamparian.

Le texte intégral de la lettre du représentant Sherman à l’Ambassadeur Litzenberger est fourni ci-dessous.

Cher Ambassadeur Litzenberger,

Comme vous le savez, les forces azerbaïdjanaises et turques ont lancé une attaque non provoquée contre l’Arménie le 27 septembre 2020, conduisant à six semaines de combats dévastateurs qui ont tué environ 5000 personnes et contraint plus de 100000 Arméniens de souche à fuir la région du Karabakh. À la suite des combats intenses, un cessez-le-feu soutenu par la Russie a été convenu, ce qui a abouti à une situation intenable pour la sécurité et la stabilité à long terme de l’Artsakh.

Selon un communiqué de presse publié par le ministère azerbaïdjanais de l’Économie le 27 janvier, lors d’une réunion avec le ministre azerbaïdjanais de l’Économie Mikayil Jabbarov, vous avez félicité l’Azerbaïdjan d’avoir « restauré son intégrité territoriale » et exprimé la volonté des États-Unis de participer à la reconstruction des terres qui est passé sous le contrôle de Bakou à la suite de la guerre.

Les États-Unis sont un membre actif du processus du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L’engagement des États-Unis dans le processus de l’OSCE est nécessaire pour trouver un règlement permanent au conflit de l’Artsakh qui protège la sécurité de l’Artsakh et contribue à garantir qu’une autre guerre n’éclate pas. J’apprécie la déclaration faite par le secrétaire Blinken lors de son audition de confirmation à cette fin.

Ambassadeur Litzenberger, vos remarques au ministre azerbaïdjanais de l’Économie sont extrêmement préoccupantes et sont toutes en décalage avec les déclarations du secrétaire Blinken à ce jour. Par conséquent, j’apprécierais des réponses aux questions suivantes :

– La politique des États-Unis est-elle de féliciter Bakou pour ses succès à la suite de la récente guerre, initiée par l’agression azérie ?

– La politique des États-Unis est-elle d’encourager les investissements en Azerbaïdjan dans le but de marginaliser l’Artsakh ?