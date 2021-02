L’Artsakh dément les rumeurs sur la fermeture de sa représentation permanente en Russie

La représentation permanente de la République d’Artsakh en Russie ne cessera pas ses opérations, a déclaré le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh à ARTSAKHPRESS, démentant les informations selon lesquelles elle serait fermée.

« De telles informations sont fausses. Les Représentations permanentes de la République d’Artsakh opérant dans les pays étrangers poursuivent normalement leurs activités visant à protéger les intérêts de la République d’Artsakh et de ses citoyens dans les pays hôtes, le développement et la promotion de relations mutuellement avantageuses dans divers secteurs et autres fonctions prévues par la loi », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.