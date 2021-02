La Russie reprendra ses communications aériennes régulières avec l’Arménie à partir du 15 février

La Russie reprendra ses vols réguliers avec l’Arménie à partir du 15 février, a annoncé le gouvernement russe, rapporte TASS. Il y aura quatre vols par semaine entre Moscou et Erevan selon la décision respective. En mars 2020, la Russie a suspendu tous les transports commerciaux de passagers étrangers en raison du COVID-19. Le projet pilote « Je voyage sans COVID-19 » a été lancé entre l’Arménie et la Russie à partir du 1er février 2021, qui permet aux citoyens arméniens de se rendre en Russie s’ils ont un résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 72 heures.

La Russie reprend également la communication aérienne avec l’Azerbaïdjan (deux vols par semaine entre Moscou et Bakou).