Un périple de 4.000km en moto pour aider l’Arménie.

En pleine pandémie de coronavirus, Louis et Joseph, membres de l’équipage Azimut 87

, se sont lancés un défi : rejoindre l’Arménie en moto en plein hiver. Au terme d’un voyage d’un mois, ils renforceront notre équipe de volontaires sur place pour aider les familles déplacées de l’Artsakh.

Depuis le 19 janvier, par des températures de saison avoisinant les 0°C, sur des routes sinueuses, enneigées parfois, voire verglacées, ils avalent les kilomètres qui les rapprochent de leur but ultime. Après la Suisse, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Serbie, ils sont arrivés en Bulgarie.

Malgré le contexte sanitaire actuel, ils reçoivent un très bon accueil des familles rencontrées sur la route et n’accusent que peu de contre-temps.

Aucun problème majeur n’est à relever sauf une obligation de traverser la Croatie et la Serbie en moins de 12h (à chaque fois) à cause des restrictions covid. Difficile quand on connaît les conditions météorologiques.

Nous les attendons avec impatience et leur envoyons nos encouragements pour les derniers kilomètres qui les séparent de l’Arménie.

✌️ à tous les deux. Vous rendez fiers les motards !

🔴Suivez leurs aventures quotidiennes sur Azimut 87

et sur leur chaîne Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UC9Wy5FFgP-BTJ96Z5wsK2AQ?fbclid=IwAR237V03wL8x06ckJS78YZnRctGSK4ZZjLaSUP55-Dnmp2kR96xWBxWIN2Q