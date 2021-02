L’Arménie adopte de nouvelles pratiques de gestion des déchets

La gestion des déchets a été l’un des services publics les plus controversés pour tous les gouvernements arméniens. Les autorités locales à Erevan et au-delà n’ont pas réussi à fournir des services appropriés aux citoyens et n’ont pas mis en place les infrastructures nécessaires. Divers rapports parlent de l’état horrible des décharges et des dépotoirs, des efforts fragmentés et médiocres de tri des déchets et du manque de modèles commerciaux durables, y compris des mécanismes de prévention des déchets. Accompagnées d’un manque général de connaissances tant au niveau de l’État que du public, ces lacunes institutionnelles, technologiques et législatives considérables créent un ensemble d’obstacles au développement du secteur.

Alors que tout le monde était occupé à faire face aux conséquences de la guerre d’Artsakh 2020 en décembre, un nouvel ensemble de bacs de tri colorés est apparu dans différents quartiers d’Erevan. Est-ce le début de quelque chose de nouveau ?

La nouvelle stratégie de gestion des déchets

Dans l’ensemble, l’Arménie a un très faible niveau de « maîtrise des déchets ». La population arménienne en général ne sait pas grand-chose sur le tri, le recyclage et la réutilisation des déchets. Associé à de faibles programmes et services de gestion des déchets municipaux, le secteur a vraiment un ensemble multidimensionnel de problèmes. Les raisons ne sont pas seulement un manque de ressources administratives et financières, mais l’absence d’une culture de gestion des déchets, qui ne peut pas être développée en peu de temps. Cela nécessite un travail constant avec les publics cibles, un message correct et une formation continue. Tous les efforts déployés jusqu’à présent dans la gestion des déchets et l’éducation à travers l’Arménie ressemblent plus à des efforts individuels, localisés et à petite échelle qu’à une politique ou une stratégie centralisée et cohérente.

Le gouvernement a commencé à discuter activement de la nouvelle stratégie de système de collecte des déchets en 2020 avec un « programme d’activités de deux ans visant à améliorer les services de collecte des déchets en Arménie, à faire respecter des normes environnementales élevées, à introduire des mécanismes appropriés pour le recyclage des déchets, etc. » La nécessité de cette stratégie est devenue particulièrement urgente après la signature de l’accord de partenariat global et renforcé (CEPA) avec l’UE en 2017, car le non-respect est devenu plus évident et plus pertinent. Dans le cadre de la stratégie, de nouveaux équipements et bacs ont déjà été acquis. Mais l’un de ses points les plus importants est la construction de deux nouvelles décharges à Erevan et à Hrazdan avec un minimum d’installations de tri et de recyclage des déchets. Armine Tukhikyan, experte en développement durable et protection de l’environnement et directrice de programme à l’ONG Urban Foundation, pense que l’approche du gouvernement est ici erronée.Les déchets doivent être triés « à la source » et non à la décharge, explique-t-elle. Afin d’éviter que de grands volumes de déchets non triés ne s’accumulent dans ces décharges, le gouvernement devrait se concentrer sur les deux plus grands flux de déchets recyclables, à savoir les déchets ménagers organiques et le plastique, plutôt que d’inventer de multiples mécanismes à petite échelle pour tous les flux.

Le centre AUA Acopian pour l’environnement a publié un rapport en mars 2020 sur la gouvernance des déchets en Arménie, indiquant que les services de collecte et d’élimination des déchets du pays , ainsi que les décharges, sont tous inférieurs aux normes. Ils n’ont pas les conditions minimales requises, y compris les portes et le système d’exploitation approprié. Les décharges contiennent de grandes quantités de matériaux auto-inflammables et de matériaux combustibles, ce qui crée un risque d’incendie. Cependant, des zones fumeurs spéciales existent à peine dans ces décharges. Sans frontières clairement définies et sans clôture d’une décharge, les déchets se répandent tout autour de la décharge à cause du vent et des animaux et polluent le milieu environnant. Sans aucune clôture, même les animaux peuvent accéder à ces décharges, qui « contiennent non seulement de grandes quantités de matières combustibles, mais aussi des produits chimiques, du pétrole et du méthane qui peuvent s’enflammer spontanément. Ainsi, les toxines se propagent à travers la chaîne alimentaire et atteignent finalement nous les humains.

Outre les décharges et le tri des déchets, les mécanismes de prévention des déchets sont un autre aspect important d’une gestion réussie des déchets. La recherche indique qu’en 2019, l’Arménie n’avait « aucun programme de prévention des déchets aux niveaux national ou local ». Heureusement, les obligations en vertu de la LCPE d’ici 2022 en matière de prévention des déchets conduisent à des réformes juridiques et administratives appropriées. Selon Tukhikyan, le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures travaille sur le concept d ’« entreprise responsable » avec certains partenaires, ce qui encouragerait et persuaderait les entreprises arméniennes d’adopter des modèles commerciaux de recyclage des déchets ou de prévention des déchets basés sur des calculs économiques avantageux.

Il est à noter que, selon le PNUD , environ 6 000 tonnes de déchets plastiques recyclables sont produites chaque année en Arménie. Au lieu d’être une source du problème, il peut également devenir une source de revenus et d’emplois, s’il est géré de manière stratégique. Ce volume de déchets peut générer jusqu’à 5 à 6 millions de dollars de revenus pour les municipalités, les parcs nationaux et les entreprises partenaires, créant de 10 à 15 emplois dans le secteur pour 1 000 tonnes de déchets. Il y a cependant un énorme besoin d’améliorer le cadre institutionnel et législatif du système de collecte des déchets pour y parvenir.

Le rôle des ONG

Le secteur des ONG a joué un rôle énorme dans l’introduction de la culture de la gestion des déchets en Arménie alors qu’aucune institution étatique n’y travaillait. Il y a environ 10 ans, sur la base d’une référence internationale, l’un des premiers programmes de tri des déchets a été réalisé à Alaverdi grâce à une petite subvention accordée à la Urban Foundation. L’objectif principal était les déchets plastiques, car il s’agit de la deuxième source de déchets recyclables en Arménie. Un cadre modèle a été créé en se concentrant sur trois dimensions :

1-Collaboration avec les instances de gouvernance locale car la gestion des déchets est leur responsabilité directe

2-Création d’infrastructures avec mise en place de poubelles de tri

3-Développement d’une campagne d’éducation et de sensibilisation du public sur le tri des déchets et son impact environnemental pour différents publics, y compris le personnel de collecte des déchets, les enfants dans les écoles et les ménages

Après le succès du cas à Alaverdi, le même modèle a été utilisé dans 30 communautés différentes à travers le pays. Les déchets plastiques triés étaient donnés au gouvernement municipal, qui pouvait les vendre avec un petit bénéfice. Urban Foundation a également attribué des presses à déchets spéciales pour maximiser la capacité de transport et minimiser les coûts.

En 2019, avec le soutien de l’UE et après trois ans de travail, une usine de recyclage des déchets a été fondée à Kapan, qui a transformé les déchets plastiques en six types de matériaux de construction différents. La fondation prévoit de se lancer dans le recyclage des déchets plastiques sur tout le territoire arménien. Elle prévoit également de démarrer un autre projet expérimental pour composter les déchets organiques de Vanadzor, Gyumri et leurs villages voisins, en les transformant en engrais.

Tukhikyan pense que les gouvernements municipaux d’Arménie doivent être soutenus dans leurs efforts de gestion des déchets. Elle mentionne qu’il a toujours été plus facile de travailler dans les petites villes qu’à Erevan. Bien que le secteur des ONG ait fait des efforts pour collaborer avec la municipalité d’Erevan, en proposant des projets communs basés sur leurs modèles, les « leçons apprises » ou d’autres activités de renforcement des capacités, la collaboration n’a jamais eu lieu. Tukhikyan estime que les campagnes d’éducation à plus long terme donneront de meilleurs résultats que les projets à court terme. Par exemple, la formation d’un noyau d’enseignants qui formeront ensuite d’autres enseignants (un modèle de « formation de formateurs ») peut avoir un effet multiplicateur important.

Elle pense également que le rôle d’une communication bien pensée est primordial pour la réussite de tout projet similaire : « Chaque fois que vous entrez dans une nouvelle communauté, vous devez définir votre public et vous devez vous assurer que tout message est une propriété locale. Le travail avec les femmes devrait également être au centre de l’attention car, en Arménie, la gestion des déchets ménagers est principalement assurée par elles. De plus, c’est formidable d’impliquer la communauté dans l’ensemble du processus. » Par exemple, lors de l’installation des nouveaux bacs en plastique dans diverses communautés, Urban Foundation a préféré impliquer les enfants locaux en tant que volontaires pour distribuer des dépliants et des brochures d’information aux résidents, ciblant ainsi deux publics simultanément.

Une autre grande initiative a été mise en œuvre en 2019 par SmartApaga LLC . Les habitants d’Erevan peuvent désormais s’inscrire à leur service de collecte des déchets recyclables depuis leur domicile et leur bureau pour recevoir des pièces de récompense, qui peuvent être échangées contre des bonus, des réductions et même des cadeaux gratuits de leurs partenaires.

Pour conclure, le secteur des ONG a réalisé un travail substantiel dans les initiatives de gestion et de tri des déchets, étant un véritable pionnier et incluant diverses communautés en dehors d’Erevan. Il existe de nombreuses grandes initiatives entreprises à la fois par des organisations internationales et locales, mais elles partagent toutes un problème commun : elles manquent de coordination, d’échelle et de hiérarchisation des besoins, ainsi que d’une compréhension de la population locale et de ses habitudes. Une solution complexe doit être proposée par l’État qui unit toutes les parties prenantes importantes vers un objectif commun.

L’État intervient

Les pratiques de tri des déchets sont arrivées dans les petites villes arméniennes plus tôt que dans la capitale Erevan. Le plus grand mérite à cet égard devrait être attribué au secteur non gouvernemental.

Le tri des déchets à Erevan a commencé il y a trois ans. Au départ, les principaux acteurs étaient des ONG. La municipalité d’Erevan a adopté une décision le 16 décembre 2019, selon laquelle une nouvelle organisation communautaire à but non lucratif appelée « Aménagement paysager et protection de l’environnement » a été créée, avec un service spécial de tri des déchets. L’objectif du département est de faire découvrir aux citoyens arméniens la culture du tri des déchets à domicile et l’utilisation des bacs de tri spéciaux. Le département vise également à sensibiliser les citoyens sur toute la chaîne de gestion des déchets, du tri au recyclage.

Les poubelles colorées de tri sont actuellement installées dans huit des 12 districts administratifs d’Erevan, avec 60 points de tri. D’ici fin février 2021, Erevan disposera d’un total de 130 à 135 points de tri, chacun avec trois bacs pour papier et carton (bacs jaunes), verre (bacs gris ou noirs) et plastique (bacs bleus). Par la suite, un quatrième type de bac de tri sera ajouté pour les déchets textiles. Si des bacs de tri ont déjà été installés à Erevan par des ONG intéressées par l’environnement et la durabilité, nos résidents ont désormais la possibilité de disposer leurs déchets dans leurs cours, sans complications supplémentaires.

Les déchets collectés dans les 60 points avec un véhicule spécial sont envoyés à des organisations privées pour être recyclés et sont ainsi détournés de la décharge municipale. Il convient de noter que seules des entreprises privées sont engagées dans le recyclage des déchets en Arménie, mais que des mesures lentes sont prises pour développer les infrastructures publiques. Le chef du département de tri des déchets, Hayk Hovhannisyan, affirme que le tri et le recyclage des déchets résout les problèmes environnementaux et économiques.

J’ai demandé à beaucoup de mes amis et voisins s’ils utilisaient les nouveaux bacs de tri et beaucoup d’entre eux ne savaient même pas qu’ils avaient été installés à Erevan. Certains les ont vus, mais ne savaient pas à quoi ils servaient. Comme prévu, un échec de communication a conduit à la situation où, à certains endroits, ces nouveaux bacs ont été remplis de déchets mélangés.

La municipalité d’Erevan m’a assuré qu’elle avait prévu de lancer une vaste campagne médiatique de sensibilisation de six semaines le 1er octobre 2020, suivie de l’installation des nouveaux bacs. La guerre d’Artsakh de 2020 a retardé ce processus car la communication du tri des déchets en temps de crise aurait été mal accueillie. Cependant, en raison des obligations envers les organisations partenaires du programme, le placement des bacs a dû être effectué par la municipalité. La campagne médiatique, néanmoins, devrait commencer bientôt. Des projets éducatifs distincts sont en cours d’élaboration et intégrés dans les programmes préscolaires et scolaires.

Il est trop tôt pour évaluer le succès de cette nouvelle stratégie et de ces nouvelles initiatives, mais Hovhannisyan dit que le retour de la société a été très positif, voire meilleur que prévu. C’est la preuve que la nouvelle culture de tri et de gestion des déchets se fait attendre depuis longtemps dans notre pays. Les prochaines étapes devraient inclure la poursuite du développement des infrastructures, la mise en conformité des sites d’enfouissement, la suppression des lacunes institutionnelles et législatives et la formation continue du public.

Par Viktorya Muradyan

EVN Report