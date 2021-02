Le Président Harutyunyan a reçu le nouveau Diocèse du Primat d’Artsakh

Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a reçu le 3 février le Primat du diocèse d’Artsakh, l’évêque Vrtanes Abrahamyan et, l’Archevêque Pargev Martirosyan, a déclaré le bureau présidentiel.

Le président Harutyunyan a exprimé sa gratitude à l’Archevêque Pargev Martirosyan pour sa mission patriotique de plusieurs décennies en Artsakh et pour avoir soutenu le peuple de l’Artsakh aux moments cruciaux, en attachant une grande importance à son rôle dans le développement de la patrie et la protection des valeurs spirituelles. Selon le président, Pargev Martirosyan a toujours été et restera le symbole de l’Artsakh et des pages héroïques de son histoire pour toutes les générations.

Le Président Harutyunyan a également félicité Mgr Vrtanes Abrahamyan pour sa nomination au poste de Primat du Diocèse d’Artsakh, se déclarant convaincu que son activité contribuera grandement aux efforts conjoints et au renforcement de la foi du peuple.

