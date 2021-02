La Russie lève les restrictions sur les tomates produites par 13 entreprises arméniennes

Le Service fédéral de contrôle phytosanitaire de la Fédération de Russie (« Rosselkhoznadzor ») va lever les restrictions temporaires à l’importation en Russie frappant des tomates et de poivrons produits par 13 entreprises de la région d’Armavir (Arménie), interdiction qui sera levée dès vendredi 5 février. Le Service fédéral russe de contrôle phytosanitaire a placé l’information de cette levée de l’interdiction sur son site. Aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été trouvé dans les tomates et les poivrons de ces entreprises d’Arménie.

« Une telle décision a été prise sur la base des données reçues de l’Inspection de la sécurité alimentaire de la République d’Arménie. Les importations en Russie sont autorisées à ces 13 entreprises » indique le communiqué.

L’importation de tomates et de poivrons de la région d’Armavir était interdite depuis le 14 décembre 2020 en raison de la détection du virus de la mosaïque du pépino.