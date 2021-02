Le C24 à Valence salue le 20e anniversaire de la Loi française du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien…mais demande une loi de pénalisation du négationnisme

Il y a 20 ans, le 29 janvier 2001, au terme d’un travail acharné par les élus et l’ensemble de la communauté arménienne de l’hexagone le président Jacques Chirac promulguait la loi 2001-70 reconnaissant le génocide des Arméniens. Une loi déclarative avec une seule phrase et sans citer la Turquie pourtant coupable du génocide, avec la phrase « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Mais si cette loi était la consécration du combat des Arméniens de France pour la mémoire, elle n’empêchait pourtant pas que les falsificateurs de l’histoire prennent encore en toute impunité pour cible, le génocide arménien. Car la loi de pénalisation du négationnisme du génocide arménien votée par deux fois par la Haute Assemblée, fut retoquées pour des questions futiles mais dénuées de sens, par le Conseil Constitutionnel.

Et aujourd’hui 20 ans après, la Turquie négationniste continue son discours de haine envers les Arméniens et la mémoire, falsifie l’histoire, et entreprend des manœuvres visant à abolir cette loi de reconnaissance du génocide arménien.

Le C24, le Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et de la région salue ce 20e anniversaire de la Loi de reconnaissance par la France du génocide arménien. Mais le C24 s’inquiète contre cette montée en France du négationnisme proféré par Ankara à travers ses officines -dont le mouvement terroriste des Loups Gris, interdit depuis quelque mois en France- et relais.

Le C24 appelle une nouvelle fois à l’impérieuse nécessité de sanctionner en France ces négationnistes du génocide arménien, de cette mémoire de la communauté arménienne de France ainsi bafouée. Le C24 qui est membre du CCAF Centre est solidaire du combat du CCAF appelant à une loi de pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Le C24 demande à la France de compléter la loi déclarative du 29 janvier 2001 sur la reconnaissance du génocide arménien par une loi sanctionnant ceux qui nient cette loi, ceux qui nient le génocide arménien et blessent la mémoire et l’identité des 700 000 Français d’origine arménienne.

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche