« La seule chose qui soit sérieuse dans cette QPC, ce sont les motivations politiques cachées derrière »

De gauche à droite : Me Lucille Vidal, Me Henri Leclerc, Ara Toranian, Mourad Papazian, Laurent Leylekian, Me Frédéric Forgues © Claire Barbuti.

Les débats ont été longs ce jeudi 4 février 2021 en la salle 201 du tribunal de grande instance de Paris. Les parties et témoins se sont succédé au tribunal de la 17e chambre, tout d’abord pour parler de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) déposée concernant la loi du 29 janvier 2001 ; puis pour entrer plus précisément dans les détails de la plainte en diffamation intentée par Maxime Gauin contre Laurent Leylekian et Ara Toranian. Ces derniers étaient poursuivis pour avoir respectivement publié et relayé un tweet du député socialiste suisse Carlo Sommaruga, qui avait qualifié Maxime Gauin de « négationniste du génocide arménien » et de « suppôt du pouvoir turc ». Ce n’est qu’à 21h30 que des débats se sont finalement terminés : la décision a été mise en délibérée au jeudi 25 mars prochain.

Le CCAF avait condamné avec la plus grande fermeté les dernières manœuvres visant à faire abolir la loi de reconnaissance du génocide des Arméniens, promulguée il y a 20 ans, le 29 janvier 2001. Et Maître Olivier Pardo a eu bien du mal à justifier la demande de QPC déposée. Parfois bredouillant, les yeux dans ses notes, il a tenté d’expliquer le pourquoi de cet « acte déterminant » déposé « avec une main tremblante » car cela peut aboutir à une invalidation de la loi. Son argumentaire s’est focalisé sur l’idée que « ce qui fait la loi, c’est la sanction ». « Ce qui fait la loi, pardon de le dire, c’est vous », a-t-il lancé à la présidente de l’audience. Il a rappelé que, pour qu’il y ait recevabilité d’une QPC, il faut un lien avec le litige, une question nouvelle et qu’il s’agisse d’une question sérieuse. Or, selon lui, la défense des prévenus a toujours reposé sur la loi du 29 janvier 2001. De plus, toujours d’après lui, le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises, non pas sur la loi, mais sur les propositions de loi voulant sanctionner ce négationnisme. Il a ensuite tenté de mettre en avant un soi disant antisémitisme des Arméniens, qui seraient en demande de « leur » Loi Gayssot. Or, pour l’avocat, cette loi repose sur une décision de justice, celle de Nuremberg, ce que n’ont jamais eu les Arméniens. En conclusion, pour lui, il ne faut pas avoir peur des juges et poser clairement cette question.

Maître Vidal, avocate d’Ara Toranian, a pris la parole et s’est montré beaucoup plus inspirée : « Je n’ai pas eu les mains tremblantes en recevant cette QPR », a-t-elle commencé. Tout simplement car, pour elle, il y a une évidence : ce n’est pas une loi de contexte, bien au contraire. Convaincante et incisive, celle qui a pris le relai de Maître Henri Leclerc, désormais à la retraite mais qui avait tenu à être présent dans la salle, a expliqué à quel point il s’agissait d’un débat d’intérêt général, que l’applicabilité ne tient pas et encore moins la sériosité de la demande : « La seule chose qui soit sérieuse dans cette question, ce sont les motivations politiques derrière ! ».

Après la prise de parole de la Procureure qui a demandé à la Cour de rejeter cette demande de QPR, la Cour s’est retirée pour délibérer.



Yves Ternon et Vincent Duclert appelés pour témoigner © Claire Barbuti.

15h30 : voilà déjà presque 2h que les audiences avaient commencé, et ce n’était pourtant que le début d’un long après-midi de débats, parfois tendus mais le plus souvent théoriques. Les témoins ont tout d’abord été appelés à s’exprimer.

Désigné par Laurent Leylekian et son conseiller Maître Forgues, l’historien Yves Ternon a soutenu à quel point il n’y avait aucun doute sur l’existence du génocide des Arméniens et expliqué que les méthodes propres aux négationnistes étaient cette recherche ultime de l’ultra-preuve, la discussion constante des chiffres ou encore le retournement de l’accusation. Des méthodes bien proches de l’attitude de Maxime Gauin...

Puis ce fut le chercheur Vincent Duclert qui s’est avancé pour témoigner. « Cette plainte m’apparaît comme un acte clair de négationnisme », a-t-il pointé, soulignant que pour se prétendre chercheur, il fallait une certaine indépendance que Maxime Gauin n’avait plus.

Ce n’est qu’à 17h bien passées que l’interrogatoire des deux prévenus a pu démarrer. De l’émotion dans la voix et sur les traits de son visage cachés derrière son masque, Ara Toranian a rappelé a quel point, en tant que petit-fils de polytraumatisés à la fois d’avoir vécu le génocide des Arméniens dans leur chair et d’avoir vu le déni de l’Etat turc, il reste marqué par ce passé : « Dans ce négationnisme, il y a une charge de violence insoutenable ». Et cette violence n’est pas que dans le ciel des mots puisque la violence d’Etat a abouti à aider aussi récemment que lors de la guerre d’Artsakh en automne dernier. « Les mêmes causes, parce que pas soignés, peuvent aboutir aux mêmes effets », a regretté le directeur des Nouvelles d’Arménie Magazine, rappelant également les récentes attaques des Loups Gris à Décines, Dijon et Vienne.

Parlant plus précisément de ce qui l’amène de nouveau devant les tribunaux, Ara Toranian a rappelé qu’en tant que gérant d’Armenews, il a publié pas moins de 7800 tweets ces deux dernières années, sans qu’on ne le poursuive pour cela ! Seul Maxime Gauin l’a fait, alors que le tweet partagé est, d’après le journaliste, « une information qui intéresse nos lecteurs, ce qui ne veut pas dire en soi que je suis d’accord avec » - même si là, en l’occurrence, il l’est, a-t-il honnêtement précisé. « Même s’il perd, il aura montré sa détermination en amenant ses détracteurs devant la Cour, ce qui aura un effet dissuasif sur son terrain de jeu favori : la toile, a expliqué Ara Toranian. Un harcèlement insupportable qui s’inscrit dans la violence de ces 100 dernières années. »

Puis ce fut au tour de Laurent Leylekian de s’exprimer, se déclarant totalement solidaire avec ce qu’Ara Toranian venait de dire. Il a démontré à quel point Maxime Gauin vivait des nombreux procès qu’il intentait, peut-être pas financièrement mais en tout cas politiquement. Laurent Leylekian a également souligné qu’il avait dû bloquer sur Twitter le plaignant, à tel point celui-ci déferlait toute sa haine contre lui. « On n’en peut plus », a-t-il lâché. Si bien que pour dire stop, Laurent Leylekian et Ara Toranian, pour la première fois, ont décidé de demander des dommages.

Après une suspension de séance bien utile pour tous, les débats ont repris par l’audition de Maxime Gauin. « Pourquoi avez-vous déposé plainte ? », a attaqué la présidente de séance. Parce que « si je ne porte pas plainte, j’acquiesce à ce qu’il dit », a justifié Maxime Gauin, se présentant comme « le suppôt de personne, je suis libre. »



Maître Olivier Pardo et son client, Maxime Gauin © Claire Barbuti.

A 20h, les plaidoiries ont pu débuter. Tout d’abord celle d’Olivier Pardo, qui tenté de justifier à quel point les propos tenus étaient diffamatoires à l’encontre de son client et que l’argument de bonne foi ne marchait pas dans ce cas de figure. « Il y a eu volonté de destruction », a-t-il plaidé. Ajoutant qu’il n’y avait eu aucune prudence dans l’expression - « Leylekian l’a dit : il tweete trop vite ! » - et aucune enquête sérieuse et contradictoire - « pas le temps en 53 minutes et 1 heure respectivement ».

Dans son réquisitoire, la Procureure a dit ne voir aucun fait précis, seulement un jugement de valeurs. La qualification de diffamation n’est donc pas constituée selon elle : elle a par conséquent tout naturellement demandé la relaxe des accusés.

C’est Maître Lucille Vidal qui a ensuite plaidé pour Ara Toranian. S’épanchant sur le côté sentimental que revêt pour elle cette affaire - « C’était peut-être mon premier dossier quand je suis devenue stagiaire pour Maître Henri Leclerc ! » -, elle a surtout souligné l’absence de caractère diffamatoire. Elle a également demandé que Maxime Gauin soit condamné au titre de l’article 472 à versé 20 000 euros : tout d’abord parce que la possibilité existe ; ensuite parce qu’il s’agit là d’une stratégie de juridiction dont se vante à chaque fois Maxime Gauin sur les réseaux sociaux. Une stratégie qui continuera jusqu’à ce que ce soit trop cher en temps, en énergie et en argent pour les accusés. Une plaidoirie dont c’est fait écho pour finir Maître Frédéric Forgues : « C’est le monde à l’envers. Ce sont eux qui sont diffamés dans leur histoire personnelle, et pourtant ce sont eux qui sont poursuivis. »

Des plaidoiries de la défense convaincante, qui laisse bon espoir sur l’issue de ce énième procès intenté par Maxime Gauin. Verdict attendu pour le 25 mars prochain.



Verdict le 25 mars pour Ara Toranian et Laurent Leylekian © Claire Barbuti.