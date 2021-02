Soutenez l’ASPA !

Chers Tous,

Nous venons vers vous pour vous demander (une fois de plus !) une petite (ou une grande !) contribution pour aider l’Arménie et l’Artsakh.Retour ligne automatique

En effet, l’ASPA, que vous connaissez Tous, à travers ses deux piliers, Achod et Jean, prépare toute l’année, tous les matins au siège de l’UCIA à Clamart des cartons de marchandises (vêtements chauds pour enfants et adultes, chaussures, médicaments, matériels médicaux, linge de maison, cartables et matériels scolaires, jouets, matériel sportif (Robert Emmiyan), fauteuils et matériels pour handicapés…).

Ils ont du courage et du mérite nos 2 anciens qui se lèvent tous les matins, soit pour aller chercher de la marchandise (parkas, vêtements de travail, du matériel médical) chez des fabricants, soit pour faire des cartons, les ranger, les attacher, les marquer et les stocker avant de les envoyer !

Le jour d’envoi du container en Arménie, il faut faire appel à tous les membres et volontaires de l’ASPA, pour le charger dans les meilleurs délais.

Et pour envoyer des containers il faut aussi de l’argent, grâce aux dons de tous les sympathisants et amis, car sans argent pas de container.

Mais ce n’est pas tout, nos deux amis, sont également porte-drapeaux dans toutes les manifestations officielles et pas des moindres, par exemple dans celles de représenter l’Arménie et les anciens combattants arméniens dans l’armée française. à la mémoire des Vice-Amiral Dartige de Fournet et du Contre-Amiral Louis Pivet, officiers français qui sauvèrent d’une mort certaine les 4000 Moussa daghtsis en 1915 ainsi que dans les commémorations du génocide des arméniens et bien d’autres.

Enfin hommage des porte-drapeaux arméniens à Dorian Issakhanian, militaire français d’origine arménienne, mort au Mali à côté de ses deux camarades, aux Invalides, puis au Carré militaire de Vaugirard à Paris.

Ils sont également de ceux qui honorent tous les ans, Monté Melkonian dit Avo, notre héros national en France et en Arménie.

(« Notre armée ne doit pas être faible, disait-il. Si nous perdons cette guerre, on peut alors fermer la dernière page de l’Histoire arménienne ».),

A nouveau, l’armée arménienne, courageuse, vaillante, exemplaire, marche sur ses traces.

Ils sont de ceux également, qui, tous les ans, participent au « phonéthon » du Fonds arménien de France.

Ils n’arrêtent pas ! En plus de leurs nombreuses médailles, s’il y avait une médaille du courage et du dévouement, il faudrait sans hésiter la leur remettre.

« Ils sont l’honneur de notre communauté. »

Aujourd’hui, plus que jamais, l’ASPA a besoin de chacun de nos compatriotes pour approvisionner les soldats, en gilets de protection, effets militaires, etc…

Il faut donc sans hésiter, aider l’ASPA à effectuer l’envoi du container, en leur adressant un chèque au plus tôt pour soutenir nos réfugiés d’Artsakh et d’Arménie.

Soutenir l’ASPA, c’est aider l’Arménie et l’Artsakh.

Pour chaque don, vous recevrez en retour un CERFA.

Adressez vos dons à l’ordre de l’ASPA

Centre Culturel arménien JAF Retour ligne automatique

12, rue Lasserre – 92130 - ISSY-LES-MOULINEAUX

Stépan Eolmézian