Reconnaissance du génocide

Il y a vingt ans, la France reconnaissait le génocide des Arméniens. Vingt ans ont passé ! Et nombreux sont encore en vie, qui ont fait le déplacement à Paris pour assister à l’événement aux premières loges.

Dans le train de l’aller, les discussions tournaient tout autour de cette question qui hantait tous les esprits. Des grands parents emmenaient avec eux leurs petits-enfants, désireux de les associer aux combats de mémoire de toute une vie. Et des combats, il y en a eu avec au centre toujours la même revendication au Parlement français : rendez-nous justice, reconnaissez le génocide des Arméniens de 1915.

Il est vrai que les seuls combats que l’on ne gagne pas sont ceux que l’on ne mène pas.

On se souvient des cris de joie et des larmes qui ont suivis l’annonce de la reconnaissance le 29 janvier 2001. Une sorte de revanche contre les injustices de l’histoire, une sorte de grande respiration offerte à tous nos témoins qui avaient entretenu la flamme de la mémoire. Un grand bonheur pour un acte qui n’était que justice mais aussi la preuve que la présence d’une diaspora active et déterminée pouvait influer sur le cours de l’histoire.

Pour beaucoup de Français d’origine arménienne cette victoire était un demi-aboutissement, car il restait un volet à compléter : celui de la pénalisation du négationnisme. Là aussi, les forces politiques se mirent en marche jusqu’à, pour le moment, bloquer le législateur. Mais ce n’est qu’un début, nous continuerons le combat et, là encore, la raison finira par l’emporter sur les arguties de quelques sénateurs et députés refusant de voir dans quel sens tourne le vent de l’histoire.

Erdogan et ses sbires ont eu beau pousser des cris d’orfraie, la reconnaissance est un acquis pour une trentaine de pays. Et en France désormais quand on dit « Arménien », on pense génocide.

Mais est-il écrit que la paix ne sera jamais sur le peuple arménien ?

L’an dernier Erdogan et l’Azerbaïdjanais Aliev, fort de sa rente pétrolière, se sont unis pour déclarer la guerre à l’Artsakh. Une guerre terrible, atroce, avec des armes interdites par la législation internationale. Comble de l’horreur : des armes d’haute technologie mises au point par Israël où les descendants de la Shoah n’ont toujours pas reconnu le génocide.

Comprenne qui pourra ! Il est à craindre que la situation restera gelée tant que le duo, auquel il faut ajouter le double jeu de Poutine, feront la loi dans cette partie du monde, oubliée par les grandes puissances.

Mais les Arméniens ont toujours fait preuve de patience en attendant le verdict de l’histoire. Et comme il y a une justice immanente, la raison lui sera donnée. Sinon, comment aurait survécu ce petit Haïastan qui a connu un nombre incalculable de malheurs et d’invasions ?

Garo HOVSEPIAN, Président de la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture et le Conseil d’administration

Marseille, le 3 février 2021

