L’Australie du Sud reconnaît la République d’Artsakh et condamne l’Azerbaïdjan et la Turquie

L’Australie du Sud est devenue le deuxième État d’Australie à reconnaître les droits à l’autodétermination de la République d’Artsakh, condamnant l’Azerbaïdjan et la Turquie pour leur invasion des Arméniens autochtones du pays dans une motion adoptée avec un vote à la Chambre d’assemblée, a rapporté le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU).

La motion fait suite à celle adoptée par l’Assemblée législative du Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud en octobre 2020 et, de la même manière, « invite le gouvernement fédéral à reconnaître également la République d’Artsakh comme la seule solution permanente au conflit pour éviter de nouvelles tentatives d’agression militaire ».

Député de West Torrens, l’honnorable député Tom Koustantonis a proposé la motion historique, qui appelait également « les actions du président Erdogan de Turquie et du président Aliyev d’Azerbaïdjan dans leur poursuite d’une politique de nationalisme pan-turc, qui a auparavant conduit au génocide et qui menace désormais la population arménienne de l’Artsakh avec un nettoyage ethnique ».

La Chambre d’assemblée a examiné une proposition visant à « ajourner le débat », mais cette proposition a été rejetée par la voix prépondérante du Président. Le débat a repris et a abouti à un vote - sans opposition - en faveur de la motion.

Le directeur exécutif de l’ANC-UA, Haig Kayserian, a remercié l’Association culturelle arménienne d’Australie du Sud (ACASA) pour son plaidoyer à la base.

« Nous sommes fiers de soutenir les membres de la communauté arménienne dévouée d’Adélaïde pour leurs efforts inlassables sur le terrain, qui ont permis au parlement d’Australie du Sud de rejoindre un nombre croissant de législatures à travers le monde soutenant les droits légitimes à l’autodétermination de la République d’Artsakh, »a déclaré Haig Kayserian.

« M. Emil Davityan et le Président de l’Association culturelle arménienne d’Australie du Sud font honneur à la grande communauté arméno-australienne et cela a été un plaisir de travailler avec eux pour parvenir à ce résultat merveilleux pour nos frères et sœurs héroïques de la République arménienne d’Artsakh, " a-t-il ajouté.

Emil Davityan a ajouté : « Nous remercions M. Tom Koustantonis et Mme Jayne Stinson d’avoir défendu cette motion et exprimons notre gratitude à tous les parlementaires qui ont soutenu son adoption au nom des droits de l’homme. »

« La communauté arménienne d’Australie du Sud voulait jouer son rôle en soutenant le peuple de l’Artsakh, en attirant l’attention sur les problèmes humanitaires critiques dans la région et en contribuant à un règlement durable et pacifique du conflit. La communauté remercie tous ceux qui l’ont soutenue dans ses efforts ».