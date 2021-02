Noubar Afeyan de Moderna reçoit l’Ordre du mérite du Liban

Noubar Afeyan, co-fondateur et président de Moderna, a été honoré de l’Ordre national du mérite du Liban.

Au nom du Président de la République du Liban, SE le général Michel Aoun, l’Ambassadeur du Liban aux États-Unis d’Amérique, SE Gabriel Issa a décoré les cadres et scientifiques d’origine libanaise de Moderna de l’Ordre national du mérite, pour leurs réalisations et leur travail dans le développement du vaccin COVID-19.

L’Ordre national du mérite a été attribué :

Dr Noubar Afeyan-Co-fondateur et Président de MODERNA

M. Marcello Damiani- Chief Digital & Operational

M. Said Francis- Senior VP for Business Development & Corporate Strategy

M. Charbel Haber- Senior VP for Regulatory Affairs

Dr François Nader- Conseil Membre

Mme Monique Yoakin Turk - Directrice, Gestion des programmes et des alliances.

M. Joe Sark - Directeur associé

Mme Joyce Kfoury Sousa - Responsable du contrôle qualité

Noubar Afeyan est né à Beyrouth de parents arméniens en 1962, a fait ses études de premier cycle à l’Université McGill à Montréal et a terminé son doctorat en génie biochimique au MIT en 1987.

S’adressant à la cérémonie, Afeyan a exprimé sa profonde gratitude au Liban pour avoir accueilli ses ancêtres après le génocide arménien.

« Quand je suis né, je pensais que tous les Arméniens vivaient au Liban. Nous étions tellement nombreux. Il y avait 78 églises, il y avait 60 écoles. Cela n’existe pas dans de nombreux pays », a-t-il ajouté.

Afeyan est l’un des principaux entrepreneurs américains en biotechnologie et en sciences de la vie. Il a créé plus de 30 entreprises au cours des 28 dernières années depuis sa base de Boston. Collectivement, ils valent 10 milliards de dollars et chacun emploie entre une douzaine de personnes et 400 personnes.

Fervent défenseur des contributions des immigrants au progrès économique et scientifique, Noubar Afeyan a reçu le Golden Door Award en 2017 de l’International Institute of New England, en l’honneur de ses contributions exceptionnelles à la société américaine en tant que citoyen américain de naissance étrangère.

Il a également reçu le prix Great Immigrant de la Carnegie Corporation en 2016, a reçu un prix de pionnier de la technologie du Forum économique mondial en 2012 et a reçu la médaille d’honneur d’Ellis Island en 2008.