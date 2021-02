L’opposition va reprendre ses manifestations dans les rues contre Pachinian

Les dirigeants de la coalition de plusieurs partis d’opposition ont annoncé hier qu’ils reprendraient bientôt les manifestations de rue visant à forcer le Premier ministre Nikol Pachinian à démissionner.

« Il y aura des actions de désobéissance civile - des marches, des manifestations, des rassemblements - afin que nous évincions ce gouvernement du mal, sous la pression populaire », a prévenu Ishkhan Saghatelian, coordinateur du Mouvement pour le salut de la patrie.

L’alliance blâme Pachinian pour la défaite de l’Arménie dans la récente guerre contre l’Azerbaïdjan et veut qu’il cède le pouvoir à un gouvernement intérimaire dirigé par l’un de ses dirigeants, Vazgen Manukian. Le Premier ministre a rejeté les demandes de l’opposition et a proposé d’organiser de nouvelles élections parlementaires à la place.

Les forces de l’opposition n’ont pas réussi à attirer de grandes foules pour leurs manifestations de rue organisées à Erevan en novembre et décembre. Saghatelian a expliqué la semaine dernière qu’ils discutaient désormais des moyens de relancer leur campagne.

Les principaux dirigeants de l’alliance se sont réunis mardi soir dans le cadre de ces discussions. Parmi eux figuraient Saghatelian, Manukian, les anciens présidents Serge Sarkissian et Robert Kocharian, le chef du parti Arménie prospère (BHK) Gagik Tsarukian et l’ancien directeur du service de sécurité nationale Artur Vanetsian.

« Le mouvement poursuivra ses actions de protestation, passera à la vitesse supérieure et utilisera toute sa boîte à outils pour lutter contre les autorités », a averti Vanetsian. Il a ajouté que les manifestations antigouvernementales avaient été suspendues en raison du temps froid, plutôt que de divergences entre les dirigeants de l’alliance.

Saghatelian a reconnu qu’ils étaient divisés sur leur participation aux élections anticipées qui seraient organisées par le gouvernement. Mais il a minimisé ces différences de points de vue, affirmant que les forces d’opposition restent unies dans leur attitude à l’égard de l’administration de Pachinian.

Kotcharian avait dit la semaine dernière que lui et ses alliés politiques participeraient aux élections si elles étaient bel et bien organisées par le gouvernement actuel. Le BHK et le parti de Vanetsian sont également contre le boycott de tels sondages, ce qui n’est pas le cas du parti républicain de Serge Sarkissian.