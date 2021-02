Levon Aronian numéro 6 mondial des échecs va-t-il quitter l’Arménie et les couleurs arméniennes pour les Etats-Unis ?

Levon Aronian longtemps numéro 2 des échecs, aujourd’hui numéro 6 aurait refusé de prendre part aux compétitions sous les couleurs de l’Arménie et décidé de partir s’installer aux Etats-Unis pour une résidence permanente. C’est l’information rapportée par Mediapart TV mais non confirmée par la Fédération arménienne des échecs dont le président n’est autre que Serge Sargsyan…l’ex-président de la République d’Arménie…

Selon Mediapart TV, le leader des échecs d’Arménie, Levon Aronian évoluera sous les couleurs du drapeau américain. La raison de ce départ et surtout de l’abandon des couleurs de l’Arménie serait une promesse non tenue à son encontre de la part du Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Dans les premiers mois de son arrivée à la tête du gouvernement arménien, Nikol Pachinian aurait rencontré Levon Aronian et promis de résoudre le problème de l’acquisition d’un ordinateur surpuissant ainsi que le financement d’un entraîneur personnel pour Levon Aronian afin que le champion arménien puisse se préparer pleinement aux tournois mondiaux. Mais selon Mediapart TV, Nikol Pachinian aurait failli à sa promesse.

Krikor Amirzayan