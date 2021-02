Corinne Zarzavatdjian invitée de l’émission Passage des Arts de Claire Chazal ce mercredi 3 février à 20h30 sur France 5, présentation du livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z »

Aujourd’hui mercredi 3 février à 20:20 sur France 5 j’aurai le plaisir de présenter notre livre « l’Arménie et les Arméniens de A à Z » paru chez Gründ, dans le cadre de l’émission de Claire Chazal, Passage des Arts.

Claire Chazal y recevra Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, auteur de nombreux livres sur la résilience et qui a écrit, pour notre plus grande fierté la préface de notre livre.

