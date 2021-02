Bakou a encaissé 164 milliards de dollars grâce au champ pétrolifère de la Caspienne en coopération avec la Grande-Bretagne

La société pétrolière nationale d’Azerbaïdjan, la State Oil Compagny of Azerbaijan (SOCAR) a annoncé, qu’en collaboration avec la société britannique BP, elle a extrait 498 millions de tonnes de pétrole des champs pétrolifères Azeri-Cheragh-Gunshli dans le Mer Caspienne depuis 2001. Information de Pars Today.

Ce pétrole exporté de ces champs aurait généré 164 milliards de dollars de revenus à l’Azerbaïdjan depuis 2001 date du début de son extraction.

Les revenus de l’Azerbaïdjan provenant de l’extraction et de l’exportation de pétrole des champs pétrolifères de la mer Caspienne (164 milliards de dollars) n’incluent pas les revenus de la BP et de ses partenaires qui restent secrets.

Selon l’économiste et spécialiste du marché pétrolier Ghobad Ebadoglu « l’Azerbaïdjan a dépensé 40 milliards de dollars pour construire les gazoducs TANAP-TAP, pour transporter le gaz de la Caspienne vers l’Europe et la Turquie, et pour rembourser les prêts. Bakou devra collecter ses revenus gaziers pendant un siècle. »



Krikor Amirzayan