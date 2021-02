La Russie reprendra ses vols réguliers avec l’Arménie à partir du 15 février

A partir du 15 février, la Russie reprendra ses vols réguliers en direction de l’Arménie vient d’annoncer le gouvernement russe, information diffusée par l’agence de presse TASS.

Les vols réguliers seront au nombre de 4 par semaine entre Moscou et Erévan. Rappelons qu’en mars dernier, la Russie avait suspendu tous les vols tant commerciaux que de passagers étrangers en raison de l’épidémie du coronavirus.

Le projet pilote « Je voyage sans COVID-19 » a été lancé entre l’Arménie et la Russie à partir du 1er février 2021, qui permet aux citoyens arméniens de se rendre en Russie s’ils ont un résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 72 heures.

La Russie reprend également la communication aérienne avec l’Azerbaïdjan (deux vols par semaine entre Moscou et Bakou).